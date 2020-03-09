POLİTİKA

AK Partili Vahit Kiler'den Engin Özkoç açıklaması

Meclis'te CHP ve AK Partili vekillerin arasında yaşanan tekmeli, yumruklu kavga gündeme bomba gibi düşmüştü. Ak Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Meclis'te kavga ettiği CHP’li Engin Özkoç’a sert mesajlar verdi.

Yaşanan kavgada CHP'li Engin Özkoç'a yumruk atan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Özkoç'un Meclis'e gelmesi halinde aynı muameleyi görmeye devam edeceğini söyledi.

Bir yerlerinin kırılması lazımdı

Kiler, “O hainin, o alçağın, o onursuzun çok afedersiniz o şerefsizin söylemleri bundan ibarettir. Diğer türlü hiç kimse hele hele bir milletvekili parlementoda o sözleri bir şahsa dahi kullanamaz, bırakın bir devlet başkanını sıradan bir şahsa dahi kullanamaz. Dışarıda o sözleri bir şahsa etsin çeker vururlar. O alçağın o Meclis'ten çıkarken muhakkak bir yerlerinin kırılarak çıkması lazımdı, elini kolunu sallayarak çıkması içimi soğutmadı” dedi.

Meclis'e gelirse aynı muameleyi görecek

Özkoç’un meclise gelmemesi gerektiğini ifade eden Kiler, “Siz o alçakça ifadeleri kullanacaksınız utanmadan sıkılmadan gelip Meclis kürsüsüne çıkıp konuşma hadsizliğini kendinizde bulacaksınız. O gün geri duracak zaman değildi, o gün o hadsize haddini bildirecek zamandı ve rabbim nasip etti sizden aldığımız güçle ona haddini bildirdik. O şahıs o insan müsveddesi bundan sonra inşallah o Meclis'e gelmez. Ne zaman gelse aynı muameleyi görecek, eksik olanı tamamlayacağız. Ama tezkere geldi, dokunulmazlığı önümüzdeki hafta kaldırılsa, bizde zevkle elimizi kaldıracağız ve o alçağın, o vatan haininin milletvekilliğini düşüreceğiz bir daha Meclis'e giremeyecek.” şeklinde konuştu.

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