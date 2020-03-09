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Hande Kazanova 9-15 Mart haftası burç yorumları Süper Dolunay etkisi!

9-15 Mart haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık için neler getirecek? Gezegen hareketlerinin burçlar üzerinde etkileri nasıl olacak?

Bu hafta başında akşam saatlerinde Başak burcunda bir süper Dolunay meydana gelecek. Hem iş hem hizmet hem de sağlıkla ilgili konulara odaklanacağız ve bu alanlarda neler yapılması gerektiğini gayet net göreceğiz. Son zamanlarda psikolojimiz etrafımızda olup biten olaylardan çok fazla etkilenmiş olabilir.

İşte bu Dolunay ile kendi yapacaklarımıza odaklanacak ve bir anlamda hayatımızın gerçeklikleri ve pratiklikleriyle yüzleşmeye başlayacağız.

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