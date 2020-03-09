DÜNYA

Meksika’da Kadınlar Günü'nde molotofkokteyli atıldı

Meksika’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte siyah giyimli ve güneş gözlüklü bir kadın molotofkokteyli attı. Yerel medya, 4 gazetecinin yaralandığını bildirdi.

Meksika’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 80 bin kadın katıldı. Ülke ile aynı adı taşıyan başkent Meksika’da, Ulusal Saray’ın önünde toplanan kalabalığın arasındaki siyah giyimli ve güneş gözlüğü takan bir kadının molotofkokteyli attığı bildirildi. Polisin Ulusal Saray önünde güvenlik önlemleri aldığı sırada atılan molotofkokteyli sonucunda bir kadının yanmaya başladığı; diğer kadınlar tarafından söndürüldüğü görüldü. Olayda, 4 gazetecinin yaralandığı bildirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan partisinin adı Deva deniyor! Canlı yayında Babacan açıklamaları
Shinji Kagawa'dan Beşiktaş itirafı
Ali Babacan partiyi kurmadan ilk istifa geldi Osman Can gitti
Ersun Yanal'dan Ali Koç'a sitem: Verilen sözler tutulmadı
İlk defa cezaevlerinde meslek lisesi kurulacak! Abdulhamit Gül açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e çantasındaki 4 dosyayla gidiyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürlü sahneleri Twitter'da tepki çekti
Bursa'da damperi açılan odun kamyonu dehşet saçtı
Meriç Ezgi kimdir maymunu Koko neden alındı?
Beyoğlu'nda polisten kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı
Yunan askerleri meskun mahal yerlere böyle ateş açtılar!
Murat Ağırel kimdir aslen nereli? Murat Ağırel kitapları
Ronaldinho'nun cezaevinden ilk görüntüsü
Ali Babacan eşi Ülkü Zeynep Babacan kimdir ne iş yapıyor?