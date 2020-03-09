Yunan çiftçiler mültecilere tarım ilacı sıktı

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya geçebilmek için Yunan polisinin bomba ve mermilerine maruz kalan mültecilerin dramı bitmiyor.

POLİS SEYRETMEKLE YETİNDİ

Kastanies Sınır Kapısı'na traktörüyle gelen Yunan çiftçinin, mültecilerin üzerine tarım ilacı sıktığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Yunan polisinin insanlık dışı uygulamayı izlemesi dikkat çekti.

Gaz ve ses bombasının yanı sıra plastik ve gerçek mermi kullanan Yunan polisi, Pazarkule Sınır Kapısı'nın tampon bölgesinde bulunan mültecilerin yaralanmasına neden olurken; bir mülteci ise hayatını kaybetmişti.