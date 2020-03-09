Mersin'de eski eşi tarafından vurulan kadının dehşeti yaşadığı anlar ortaya çıktı

7 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşini vuran zanlının, saldırının ardından hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılması dikkat çekerken, ikinci kez hakim karşısına çıkacak olan Hatun K., eski kocasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.

Yaklaşık 9 ay önce Mithat Paşa Mahallesi'nde meydana gelen olayın kamera görüntülerine göre, Özkan Y. adlı şahıs, bir süre önce ayrıldığı eski eşi Hatun K.'yı, 7 yaşındaki çocuğunun önünde önce darp ederek yere düşürüyor.

Yerde yatan kadının önce dizine ardından da topuğuna pompalı tüfekle ateş eden zanlı, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi çocuğuyla birlikte olay yerinden ayrılıyor.

Olay sırasında küçük çocuk gözyaşları içinde babasının annesini vurmasını izlerken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşıyor. Dehşeti yaşayan ve kanlar içinde kalan kadın ise çığlık atarak çevreden yardım istiyor.