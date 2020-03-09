Karın içine gömülen kadını böyle kurtardı! Saniyelerle yarıştı
İngiliz kayakçı Will Field, Fransız Alpleri'nde karda baş aşağı gömülü kayakçı kadını kurtardı. Tesadüfen oradan geçen Will Field'in kayakçı kadını kurtarma anı anbean kameraya yansıdı.
Fransa'nın İtalya sınırına yakın kayak merkezi olan Fransız Alpleri'nde, kayakçılar tarafından çok fazla tercih edilmeyen bir pistte kayak yapan 23 yaşındaki Will Field, kardan dışarı çıkmış çırpınan iki ayak gördü.
Tesadüfen gördü kadını kurtardı
Hızlıca olay yerine gelen kayakçı bir kişinin baş aşağı dizlerine kadar gömülü olduğunu fark etti. Beraberinde bulunan küreğiyle hemen kazmaya başlayan Will Field, çevredeki bir başka kişinin yardımıyla dizlerine kadar baş aşağı kara gömülü 19 yaşındaki ismi bilinmeyen kadını kurtardı.
Biraz daha geç kalsaydı oksijensizlikten boğulacaktı
Sağlık görevlileri havasız kalan kadının kolları da kara gömülü olduğu için kurtulamadığı ve daha fazla karın altında kalması durumunda oksijensizlikten boğularak hayatını kaybedebileceği ifade edildi. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.