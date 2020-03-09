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Bella Hadid banyosundan bakım anlarını paylaştı!

Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, profesyonel modellik kariyerine başladığından bu yana son derece önemli işlerde podyum şansı buluyor. Hadid sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden 29 milyon takipçisine seslenen ve sadece podyum üzerinde olduğu anları değil özel hayatına dair detayları da paylaşmaktan geri durmayan 24 yaşındaki Hadid, bu paylaşımlarında çekici fiziğini sergilemekten de geri durmuyor.

Podyuma çıkmadan önce yaşadığı hazırlık sürecini ya da gittiği bir mekanda yaptırdığı bakımları son derece rahat bir şekilde paylaşan Hadid takipçilerini son olarak banyosuna soktu.


Instagram hesabı üzerinden yüzünde maskesiyle çektiği selfieleri paylaşan Bella Hadid, bununla da yetinmeyerek dişlerini fırçalarken çektiği videoyu paylaştı.

Bu sırada üzerinde saten bir gecelik bulunan Hadid derin dekolte vermekten de geri durmadı.

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