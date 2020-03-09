DÜNYA

Kadın sürücüye hakaret eden adam kaza yaptı

ABD’de ana yolda giden bir erkek sürücü, yan şeridindeki araçtaki kadın sürücüye hakarette bulundu. Erkek sürücü, bu sırada hareket halindeki başka bir araca çarptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ABD’de bir ana yolda meydana geldiği belirtilen olayda, aracıyla sürat yapan bir erkek sürücü, sol şeritteki aracın kadın sürücüsüne hakaret içerikli sözler söyledi. Kadın sürücünün kayda aldığı görüntülerde, sürücünün hakarette bulunduğu sırada önüne bakmadığı, hareket halindeki araca çarptığı görüldü.

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