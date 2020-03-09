Sosyal medya fenomenine "Gerizekalı" diyen Okan Bayülgen ifade verdi

Şimdilerde Uykusuzlar Kulübü adlı televizyon programı yapan Okan Bayülgen, YouTuber Muhammet Çumanoğlu'nun bir videosunu programında yayınlayarak "Gerizekalı" dediği ileri sürüldü. Fenomenin şikayetçi olmasıyla hakkında soruşturma başlatılan Bayülgen, ifade vererek "Suç kastım yoktur, hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.BAYÜLGEN'DEN VE KANALDAN ŞİKAYETÇİ OLDUYoutuber Muhammet Çumanoğlu, sunucu Kaan Okan Bayülgen ve Bayülgen'in program yaptığı televizyon kanalı hakkında, "hakaret" suçu ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefetten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, Çumanoğlu'nun dijital ve sosyal medya pazarlama yöneticiliği sertifikası ile ilişki koçluğu sertifikaları olduğu, Youtube'de özellikle kadın erkek ilişkileri üzerine çektiği videolarını yayınladığı 2 ayrı kanalı bulunduğu belirtildi.

"YOUTUBER, ABONELERİ KARŞISINDA KÜÇÜK DÜŞTÜ"

Şüpheli Bayülgen'in, "Uykusuzlar Kulübü" adlı televizyon programında, Çumanoğlu'nun videolarından birinin bir kısmını yayınlayıp, dalga geçerek hakaret ettiği iddia edilen dilekçede, "Bu program kendi normal zamanında yayınlandığı gibi programın Youtube kanalında da yayınlanmıştır. Bu durum kitap yazma çalışması yürüten ve uzmanlaştığı bu alanda iş yeri açmayı planlayan müvekkili rencide etmesinin yanı sıra çok zor durumda bırakmıştır. Bu söylem ve eylemler müvekkilin, çevresinde ve Youtube kanalındaki aboneleri karşısında küçük düşmesine neden olmuştur. Gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını talep ederiz." denildi.