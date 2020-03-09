MAGAZİN

Sosyal medya fenomenine "Gerizekalı" diyen Okan Bayülgen ifade verdi

Sunucu Okan Bayülgen, "Uykusuzlar Kulübü" adlı televizyon programında, Youtuber Muhammet Çumanoğlu'nun bir videosunu yayınlayıp "Gerizekalı" dediği iddiasıyla, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Şimdilerde Uykusuzlar Kulübü adlı televizyon programı yapan Okan Bayülgen, YouTuber Muhammet Çumanoğlu'nun bir videosunu programında yayınlayarak "Gerizekalı" dediği ileri sürüldü. Fenomenin şikayetçi olmasıyla hakkında soruşturma başlatılan Bayülgen, ifade vererek "Suç kastım yoktur, hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.BAYÜLGEN'DEN VE KANALDAN ŞİKAYETÇİ OLDUYoutuber Muhammet Çumanoğlu, sunucu Kaan Okan Bayülgen ve Bayülgen'in program yaptığı televizyon kanalı hakkında, "hakaret" suçu ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefetten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, Çumanoğlu'nun dijital ve sosyal medya pazarlama yöneticiliği sertifikası ile ilişki koçluğu sertifikaları olduğu, Youtube'de özellikle kadın erkek ilişkileri üzerine çektiği videolarını yayınladığı 2 ayrı kanalı bulunduğu belirtildi.

"YOUTUBER, ABONELERİ KARŞISINDA KÜÇÜK DÜŞTÜ"

Şüpheli Bayülgen'in, "Uykusuzlar Kulübü" adlı televizyon programında, Çumanoğlu'nun videolarından birinin bir kısmını yayınlayıp, dalga geçerek hakaret ettiği iddia edilen dilekçede, "Bu program kendi normal zamanında yayınlandığı gibi programın Youtube kanalında da yayınlanmıştır. Bu durum kitap yazma çalışması yürüten ve uzmanlaştığı bu alanda iş yeri açmayı planlayan müvekkili rencide etmesinin yanı sıra çok zor durumda bırakmıştır. Bu söylem ve eylemler müvekkilin, çevresinde ve Youtube kanalındaki aboneleri karşısında küçük düşmesine neden olmuştur. Gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını talep ederiz." denildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Antalya'da kocasının ihanetini kanıtlamak isterken bacağından oldu
Perakende devi Tesco iki ülkeden çıkıyor! İşletmelerini 10 milyar dolara satacak
FETÖ'nün 'kadim abisi' Yusuf Bekmezci ilk duruşmasında 'yok artık' dedirtti
Trabzonspor'dan kural hatası başvurusu
Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya hapis cezası
İşte Ali Babacan'ın Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (deva) logosu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bakan Varank'tan çok konuşulacak sözler: Çankaya’nın güvenliği aslında Afrin’den başlar
Kadın sürücüye hakaret eden adam kaza yaptı
2020 Mart ayındaki önemli günler haftalar rehberi
Cumhurbaşkan Erdoğan Brüksel'e gitti
KKTC polisi ile BM askerleri arasında 'sınır kapısı' gerginliği
Hacamat takvimi Mart ayı 2020 hangi günler hacamat yaptırılır?
Bella Hadid banyosundan bakım anlarını paylaştı!
Süper Ay Tutulması ne zaman saat kaçta izlenecek?