İstanbul Kartal'da silahlı saldırı dehşeti kameraya anbean yansıdı!
KARTAL'da eli silahlı saldırgan, park halindeki otomobildeki kişiye saldırdı. Otomobilin camlarını kıran saldırgan, araçtan inerek kaçan kişinin arkasından ateş ederek ayağından vurdu. Saldırgan kaçarken, yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 13.30 sıralarında Esentepe Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Sezai T., park halindeki otomobilde oturduğu sırada aracın yanına gelen eli silahlı bir kişi, onun otomobilden inmesini istedi.
Sezai T. araçtan inmeyince, saldırgan silahının kabzasıyla otomobilin camlarını kırmaya başladı. Bu sırada araçtan çıkan Sezai T., yaya olarak kaçmaya başladı.
Son anda kendisini çevredeki bir dükkana atarak kurtardı
Ardından saldırgan, Sezai T.’ye ateş etti ve olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından vurulan Sezai T. bir dükkana sığınarak kendini kurtarıyor ve bölgeye gelen ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kadın şahıs yaşanan olayı panikle izliyor
Silahlı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tartışan şahıslardan biri silah çekiyor. Silahlı şahıs kaçmaya çalışan kişiyi vuruyor ardından peşinden gidiyor. Kadın şahıs ise panikle olayı izliyor.