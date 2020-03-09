CHP'li Engin Özkoç gerginliği bitmiyor! Sözleri bu sefer İBB Meclisi'nde kavga çıkardı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı aleyhine söylediği sözlerin ardından Genel Kurul'da çıkan tartışma İBB Meclisi'nde de devam etti.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun sözleri üzerine CHP'li üyelerinin tepki göstermesiyle ortam gerildi.

Göksu'nun sözleri

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, şunları kaydetti: Aziz İstanbullular Türkiye'nin 2. büyük meclisinde konuşuyoruz. Bu toprakların değerleriyle uzaktan yakından ilgisi olmadığını ortaya koyan CHP Grup Başkanvekili şahsın ülkemiz için büyük bir mücadele veren Cumhurbaşkanımızla ilgili bütün sözleri bu Meclis'ten tekrar tekrar kendisine iade ediyorum.

CHP'lilerden tepki

Tevkif Göksu'nun bu sözlerinin üzerine CHP'li üyeler tepki gösterdi. Ellerini sıralara vuran CHP'liler masalara bırakılan Türk bayraklarını da salladı.