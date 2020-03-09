Sağlık Bakanı Koca'dan Türkiye haritalı koronavirüs açıklaması

Koronavirüsün Çin'den dünyaya yayıldığını anlatan Fahrettin Koca, canlı yayında virüsle ilgili son durumu açıkladı. Avrupa'nın süreçte hiç bir tedbir almadığını belirten Koca, "İtalya ile hiçbir avrupa ülkesi ilişkisini kesmedi' dedi. 106 ülkede koronavirüs tespit edildiğini belirten Fahrettin Koca şunları söyledi:

Biz İran ile 16 gün önce sınırlarımızı kapatmamış olsaydık, haftalık 50 bin kişi Türkiye'ye girecekti. Şu an biz burada Türkiye'nin bir çok bölgesinde bu salgını görüyor olacaktık. Çünkü o gelecekler arasında 4'te bir oranında virüsü taşıyanlar olacaktı.

Bu süreçte sorun küresel halk sağlığı sorunu haline geldi. 106 ülkede görülmüş olması Türkiye'de bu süreçte görülmemiş olması, hiç bir ülkenin ilişkilerini kesmede katı davranmamış olmasıdır. Biz de gecikmeli kapatsaydık, İran ve İtalya haline gelirdik.

Bu salonda bulunan hiç kimsede hepatit B veya sarılık hastalığı yok diyebilir miyim, diyemem. Tetkikler yapılınca diyebilirim. Bizim vatandaşımıza söylediğimiz, şu an tespit edilen bir vaka olmadığıdır. Yurt dışında ülkemiz giderek sarıldı. Avrupa'da sayı giderek artacak, İskandinav ülkelerine doğru yayılacak. Sorun küresel mücadelemiz ulusal. Bu süreçte biz bu mücadeleyi

-Türkiye'de tespit edilmiş bir vaka yoktur. 2 binin üzerinde şüpheli vaka üzerinde çalışıldı. Hiç birinde pozitif test sonucunun olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum.