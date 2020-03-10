Survivor 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor'un son bölümü yine kıran kırana mücadeleyi ekranlara taşıdı. Yarışmacıların motive olması için önem taşıyan ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı, yiyecek ödülünü almak için parkurda zorlu anlar yaşadı. Ödül oyunu sonrasında ise performans oyunu bir kez daha karşı karşıya geldi ve kazanan isimler yarışmacı arkadaşlarını ödüle götürdü. Survivor'ın 10 Mart Salı ekrana gelecek olan yeni bölümünden de fragman yayınlandı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 9 Mart tarihli 16. bölümünde ödül oyunu kızarmış tavuk parçaları oldu. Yarışmacılar ödüle kavuşmak için parkurda zorlu anlar yaşadı. Heyecanlı oyunun ardından, ödül oyununu ünlüler takımı 10'a 4 kazandı. Ödülü alan ünlüler takımı büyük sevinç yaşadı.

SURVİVOR'DA PERFORMANS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020 yeni bölümde ada konseyi toplandı. Acun Ilıcalı, Survivor'da 3. haftada performans sıralamasında birincileri açıkladı. Ünlülerden Mert ve Elif, gönüllülerden Yasin ve Evrim haftanın performans birincileri oldu. Survivor 2020 16. bölümde en iyilerin kapıştığı oyunda ödül mozzarella çubukları oldu.

Kadınlarda performans birincileri olan ünlülerden Elif ile gönüllülerden Evrim, ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Oyunu 4-0 skoru ile kazanan isim Elif oldu. Elif, kendi takımından Ersin, Sercan ve Berkan'ı seçti.

Erkeklerde 3. haftanın en iyileri olan ünlülerden Mert ile gönüllülerden Yasin, ödül oyunu için mücadele ettiler. Oyunu 4-2 skoru ile kazanan isim Yasin oldu. Yasin, kendi takımından Ceyhun, Nisa ve Cemal Can'ı seçti.