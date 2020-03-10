SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca’dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Habertürk’te ölümcül koronavirüsle ilgili bilgilendirme yaptı. Dikkatli olunması gerektiğini belirten Koca, virüsün yaşlıları daha çok etkilediğini söyleyerek 60 yaş üstü vatandaşların kalabalık ortamlara girmemesini önerdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ölümcül koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle bu süreçte böyle bir salgınla mücadele etmede öncelikle yapılması gereken, kararların erken dönemde devreye girebilir olması" dedi.

Okulların tatil edilmesinin düşünülmediğini söyleyen Bakan Koca, Bilim Kurulunun önerilerinin önemli olduğunun altını çizdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı
Fransa Kültür Bakanı Riester’e koronavirüs teşhisi konuldu
Trump borsadaki düşüş için basını ve petrol fiyatlarını suçladı
Virüsten ölen ablasının cesediyle dünyaya seslendi
Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti
İtalya'dan koronavirüs önlemi: Serbest dolaşım sınırlandırıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sefirin Kızı 13. bölüm fragmanı
Yasak Elma 73. bölüm fragmanı
Türkiye'de koronovirüs görülmesi an meselesi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Çukur 92. bölüm ilk sahne: 3. sezon 25. bölüm
Zalim İstanbul 35. bölüm fragmanı
Ali Babacan partisinin adı Deva deniyor! FOX TV canlı yayındaki açıklaması
Arka Sokaklar 546. bölüm 2. fragmanı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca : Türkiye'ye virüs yurt dışından gelecek