Sağlık Bakanı Koca’dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ölümcül koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle bu süreçte böyle bir salgınla mücadele etmede öncelikle yapılması gereken, kararların erken dönemde devreye girebilir olması" dedi.

Okulların tatil edilmesinin düşünülmediğini söyleyen Bakan Koca, Bilim Kurulunun önerilerinin önemli olduğunun altını çizdi.