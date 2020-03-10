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Şeyma Subaşı yataktan paylaşım yaptı sosyal medyadan tepki aldı

Sevgilisi Guido Senia ve kızı Melisa ile birlikte çıktığı kayak tatilinden döndükten sonra sosyal medya hesabından kendine ait paylaşımlarda bulunmaya devam eden Şeyma Subaşı, bu defa uyku öncesi çektiği bir videoyu paylaştı.

Son zamanlarda paylaşımlarını İngilizce yapan ve bu yüzden zaman zaman tepki de çeken Şeyma Subaşı, görünen o ki kendisine yöneltilen eleştirilere aldırmıyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlar üzerinden de sıkça eleştirilen Subaşı, bu eleştirilerin kendisini çok da fazla ilgilendirmediğini yaptığı paylaşımlarla gösteriyor.

Uyku öncesi yatağında çektiği bir videoyu İngilizce satırlarla süsleyen Subaşı, hatalarının ve kusurlarının kendisini güçlendirdiğini söylerken kendisini sevdiğini belirtmeyi de ihmal etmedi. İşte Subaşı’nın o satırları:

“Kusurlarımla mükemmelim, acılarımla mutluyum, zayıflığımla güçlü ve kendi tarzımda güzelim çünkü benim ve ben kendimi seviyorum”

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