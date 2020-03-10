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Trabzon'da şehit annesi evlat hasretini balmumu heykeliyle gideriyor!

SİİRT'in Eruh ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 2018 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Bahattin Baştan’ın ailesi hatıralarını yaşatmak için evlerinin yanına bir müze yaptı.

PKK’lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2018 yılında şehit düşen Trabzonlu uzman çavuş Bahattin Baştan'ın ailesinin acısı dinmiyor.

Şehidin malzemeleri toplanarak müze yapıldı

Şehidin Trabzon’un Düzköy ilçesindeki Taşocağı mahallesindeki babaocağında hatırasını yaşatmak isteyen Baştan ailesi kıyafetlerinin, özel eşyalarının, ayakkabılarının ve askeri malzemelerini bir araya toplayarak müze yaptı.

4 yıl boyunca uzman çavuşluk görevini sürdüren ve birçok hizmet ödülü alan şehidin anılarını yaşatmaya çalışan Baştan ailesine sürpriz bir hediye verildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun girişimleriyle Samsun’daki bir heykeltıraşa şehit Bahattin Baştan’ın balmumu heykeli yaptırıldı.

Oğul hasretini balmumu heykeli ile gidermeye çalışıyor

Trabzon’a getirilerek müzeye konulan balmumu heykeli Baştan ailesine duygusal anlar yaşatıyor. Baştan ailesinin 12 çocuğundan biri olan şehit Bahattin Baştan’ın müzesi vatandaşların da yoğun ilgisini çekiyor.
Şehidin annesi Emine Baştan oğlunun hasretini balmumu heykeli ile gidermeye çalışıyor.

Anne Baştan, “Çok üzülmüşüm. Konuşacak durumda değilim. Resimlere oğluma daha çok benziyor. Bu da benziyor ancak o kadar değil. Her gün üzülüyorum” dedi.

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