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O Ses Türkiye'de Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'ün Hadise planı! Olay oldu

O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyeleri Murat Boz ve Beyazıt Öztürk sosyal medya hesabından paylaştıkları videoda Hadise'yi ifşa planı yaptı. O anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Ekranların keyifli izlenen yarışmaları arasında olan O Ses Türkiye geçen sezon yine kendisinden söz ettirdi.

Seda Sayan’ın yarışmacısının zaferi ile sonuçlanan yarışmanın değişmez jüri üyesi Hadise yine gerek kıyafetleri ve gerekse tatlı sert atışmaları ile çok konuşuldu.

Yeni sezon öncesi bir araya gelen Beyazıt Öztürk ve Murat Boz da yaptıkları kulis muhabbetinde Hadise’yi çekiştirdi ve ortaya esprili bir video çıktı.

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