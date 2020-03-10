İstanbul Gönüllüleri Doktorlar Grubu metroda virüsten nasıl korunulacağını anlattı

Virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla metro araçlarında ve istasyonlarında yapılan dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra İstanbul Gönüllüleri Doktorlar Grubu da metroda virüsten korunmak için ellerin nasıl yıkanması gerektiğini anlattı.

"Birbirimizi korursak kendimiz de korunmuş olacağız. Bu da korona için çok etkili bir yöntem" denildi.

Metrobüs istasyonlarında el dezenfektanı

Geçtiğimiz günlerde de İETT, metrobüs istasyonlarının girişlerine vatandaşların el hijyeni için dezenfektan cihazları yerleştirdiğini açıklamıştı.

Başlangıç olarak Halıcıoğlu, Okmeydanı, Darülaceze, Okmeydanı Hastanesi, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu istasyonlarında başlatılan uygulamanın, kısa sürede metrobüs hattındaki 44 istasyonun tamamına yayılacağı ifade edilmişti. 1000 kullanımlık dezenfektan cihazları, gün içinde istasyon görevlileri tarafından kontrol edilecek. Biten solüsyon yeniden tamamlanarak el hijyeninin korunmasında devamlılık sağlanacak.