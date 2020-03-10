Arda Turan'ın hali içler acısı! Halı sahaya kadar düştü

Bir dönem İspanya’nın Atletico Madrid, Barcelona gibi dev takımlarında top koşturan, daha sonra Türkiye’ye dönüp kariyerine Medipol Başakşehir’de devam eden Arda Turan, devre arası transfer döneminde Başakşehir ile yollarını ayırmıştı. Şu an kulüpsüz olan Arda Turan, halı sahada futbol oynuyor.

Galatasaraylı eski oyunculara karşı bir oynayan Arda Turan'ın rakipleri arsında Mert Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan, Murat Erdoğan gibi isimler vardı.

Şık bir gol attı

33 yaşındaki futbolcu orta sahadan kaydetti golle alkış aldı. Arda,orta sahadan yapmış olduğu aşırtma şutla minyatür kaleye şık bir gol attı.