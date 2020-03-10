POLİTİKA

Devlet Bahçeli'den Rus hükümetine: Erdoğan bilerek bekletildiyse alçaklıktır

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Moskova'daki ateşkes zirvesi öncesi Rus televizyonunun servis ettiği görüntülerle ilgili olarak ''Cumhurbaşkanı'yla birlikte heyeti bilerek bekletidiyse şüphesiz küstahlıktır, terbiyesizliktir.'' dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, gündeme dair konuşurken ülkenin dış politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin konuşmalarından bazı satır başları...

''Sığınmacıları almak mecburiyetindeler''

- Yunanistan sığınmacılara yaptığı zulümle insanlık değerlerini çiğnemiştir. Yazık, ayıp değil midir. Avrupa insani felaketlere duyarsızdır. Dünyadaki sığınmacılara kapılarını açan Türkiye'dir. Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'yi anlamıyor. İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara düşmanca saldıran Yunanistan'ın Avrupa Birliği tarafından desteklenip arka çıkılması barbarlığa ortaklıktır. Hem Yunanistan hem de diğer Avrupa ülkeleri, sığınmacıları almak mecburiyetindeler. Hukuken hiçbir dayanağı yoktur bunların yaptığının. 

İddia odur ki Rus devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı'yla birlikte heyetinin Putin'in kapısında bekleme anlarını kronometreyle kayda alıp yayınlamış, bu da gündem olmuştur. Zirve toplantılarında benzeri tablolara veya protokol kazalarına istem ve irade dışı elbette tesadüf edilebilecektir. 

''Erdoğan'a hakaret hepimize hakarettir''

Eğer Rusya yönetimi bunu kasıtlı bir şekilde kayda aldırıp sonra da servis ettirmişse bunun tanımı şüphesiz küstahlıktır, terbiyesizliktir, saygısızlıktır. Bir alçaklık varsa derhal hem tavzih hem de telafi edilmelidir. Erdoğan'a hakaret hepimize hakarettir. Bizim kültürümüzde vatan can verilir. Alçaklık varsa hemen telafi edilmeilir. Umarım maksatlı değildir. 

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