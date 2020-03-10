Bayrampaşa'da silahlı saldırı dehşeti yaşandı! 3 kişi yaralandı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri alacak meselesi yüzünden olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliyi gözaltına alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.