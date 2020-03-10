Fehmi Koru'nun izne çıkması tesadüf mü Abdullah Gül'ün planı deniyor

Ali Babacan'ın partisini açıkladığı günün arefesinde Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'nun yazılarına ara vermesinin taktik olduğu iddiası kulislerde konuşuluyor.

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Ali Babacan, aylar sonra partisinin kuruluş dilekçesini dün İçişleri Bakanlığı'na verdi. 90 kişilik kurucular kurulundaki isimler kadar, partinin açıklandığı gün basına servis edilen haber de tartışma konusu oldu.

Babacan'ın partisinin kurulacağı günde 'Gül'e yakın isimler çizik yedi' haberi servis edildi

Abdullah Gül'e yakın isimlerin çizik yediği, Babacan ile Gül arasında ihtilaf olduğu ve bazılarının partinin son şeklinin verildiği toplantıya çağrılmadığı iddiası yazıldı.

Babacan'ın üzerindeki Gül vesayetine karşı taktik operasyon iddiası

İşte bu söylentinin kasıtlı çıkarıldığı yorumları yapıldı. Ali Babacan üzerindeki Abdullah Gül gölgesinin silinmesi için taktik bir operasyon olduğu kulislerde konuşuluyor.

FOX TV'de dün Çalar Saat programına konuk olan Babacan, Abdullah Gül için "fikir ve tecrübe desteği verecek" diyordu oysa.

Çatı adaylık için hazırlık mı?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olası çatı aday projesinde yara almaması için Gül'ün isminin uzak tutulmaya çalışıldığı yorumları yapıldı.

Fehmi Koru'nun izne çıkması tesadüf mü?

Bu iddiayı ortaya atanlar Fehmi Koru'nun yazılarına ara vermesini de örnek gösteriyor. 7 Mart tarihinde "Dört yıldır durmadan yazıyorum; galiba biraz dinlensem iyi olacak" diyen Koru kafaları karıştırdı.

Fehmi Koru Babacan hareketinin içindeydi

Ali Babacan'ın yeni oluşumunu yakından takip eden ve her türlü gelişmeyi köşesinde aktaran Koru'nun Babacan'ın partisini açıklayacağını bilmemesinin mümkün olmadığı görüşü dile getiriliyor. Dahası Fehmi Koru'nun Abdullah Gül ile olan yakın dostluğu ortada iken...