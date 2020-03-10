HABER /  GÜNCEL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

FETÖ firarisi, 3 yıl sonra İzmir'deki hücre evinde yakalandı

İZMİR'de FETÖ'nün hücre evine baskın düzenlendi. Muğla'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 yıldır aranan şüpheli, İzmir'de hücre evinde yakalandı.

Abone ol

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Osman F. O'nun İzmir'de örgütün hücre evinde saklandığı tespit edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenleyerek 3 yıldır aranan zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelinin FETÖ için kurban paralarının tahsilatını yaptığı, örgüte ait mağazaların birinin Aydın ve daha sonra Muğla şubelerinin sorumlusu olduğu öğrenildi.

Örgütün haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen zanlı, işlemlerinin ardından Muğla TEM Şubesi ekiplerince İzmir'den Muğla'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fehmi Koru'nun izne çıkması tesadüf mü Abdullah Gül'ün planı deniyor
Bahçeli'den Rus hükümetine: Erdoğan bilerek bekletildiyse alçaklıktır
Mustafa Yeneroğlu açıkladı! Babacan'ın partisinin amacı bakın ne!
Meral Akşener Erdoğan'la hemfikir! Zorunda değiliz en doğal hakkımız
Araç sahiplerine müthiş haber! Benzin ve motorine çok büyük indirim geliyor
Ahmet Davutoğlu eski defterleri açtı Binali Yıldırım iddiası şaşırttı
ÖNCEKİ HABERLER
Arzu Yanardağ kimdir kaç yaşında dizi ve filmleri
Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında tutuklu müteahhitten savcıya mektup
Galatasaray Mert Hakan'a kancayı taktı
AB basını Erdoğan’nın Brüksel ziyareti için bakın neler yazdı?
AUZEF kayıt yenileme tarihi ne zaman AUZEF bahar dönemi kayıtları
Gökhan Göz kimdir Tuğçe Tayfur'un yeni sevgilisi bakın kim çıktı
Yorumlar