Şehit annesine oğlunun heykelini hediye ettiler! Her gün üzülüyorum

Uzman Çavuş Bahattin Baştan’ın ailesi, şehidin hatıralarını yaşatmak için evlerinin yanına bir müze yaptı. Trabzon Valisi ve Belediye Başkanı da müzeye, Baştan'ın balmumu heykelini yaptırıp gönderdi.

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Siirt'in Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mevkinde askerlerin geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2018 yılında şehit düşen Trabzonlu Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın, ailesinin acısı dinmiyor.

Şehidin Trabzon’un Düzköy ilçesindeki Taşocağı Mahallesi'ndeki baba ocağında hatırasını yaşatmak isteyen Baştan Ailesi; kıyafetlerini, özel eşyalarını, ayakkabılarını ve askeri malzemelerini bir araya toplayarak müze yaptı. 4 yıl boyunca uzman çavuşluk görevini sürdüren ve birçok hizmet ödülü alan şehidin anılarını yaşatmaya çalışan Baştan Ailesi'ne, sürpriz bir hediye verildi.

Trabzon Valisi ve Trabzon Büyükşehir Belediye başkanı yaptırdı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun girişimleriyle Samsun’daki bir heykeltıraşa, şehit Bahattin Baştan’ın balmumu heykeli yaptırıldı.Trabzon’a getirilerek müzeye konulan balmumu heykeli, Baştan Ailesi'ne duygusal anlar yaşattı.Baştan Ailesi'nin 12 çocuğundan biri olan şehit Bahattin Baştan’ın müzesi, vatandaşların da yoğun ilgisini çekiyor.

Her gün üzülüyorum

Şehidin annesi Emine Baştan, oğlunun hasretini balmumu heykeli ile gidermeye çalışıyor. Anne Baştan, “Çok üzülmüşüm. Konuşacak durumda değilim. Resimlere oğluma daha çok benziyor. Bu da benziyor, ancak o kadar değil. Her gün üzülüyorum.” dedi.

Bize hediye ettikleri için teşekkür ederim

Şehidin ablası Şükran Baştan, balmumu heykelini ilk gördüğünde duygusal anlar yaşadığını belirterek, “Kardeşimin hatıralarını yaşatabilmek için anılarının kaybolmaması için onu yaşatmak için böyle bir müze düşündük. Sağ olsun Valimiz İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediyemiz Murat Zorluoğlu böyle bir şeyi yaptırıp bize hediye ettiği için kendilerine çok teşekkür ederim. Onların düşüncesiydi. Nasıl bir duygu derseniz ben onu ilk gördüğüm zaman bir an kardeşimin geldiğini düşünerek içimden bir şeyler koptu. Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım. Şehitlerimize değer verip böyle şeyler düşündükleri için hepsine şükranlarımı sunuyorum. Zaman zaman buraya gelerek kardeşimi ziyaret ediyorum.” şeklinde konuştu.