Savcı ABD Konsolosluğu görevlisi Metin Topuz için 15 yıl istedi casusluktan beraat

Son dakika haberine göre Savcı, ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz için FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis isterken, 'casusluk' ve 'gizliliği ihlal etme' suçlarından beraat talep etti.

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ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Topuz'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Topuz hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "gizliliği ihlal etme "suçlarından ise beraat talep edildi.

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