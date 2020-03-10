Muş'ta bastıkları sahte dolarlarla yakalandılar rakam dudak uçuklattı

MUŞ'ta, 100 dolarlık banknotlar şeklinde sahte para basan iki kişi jandarma tarafından operasyonla yakalandı.

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Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte 9 bin 700 adet 100 dolar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte para bastıkları anlaşılan 2 şüpheliyi, 8 Mart günü gerçekleştirilen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise, 9 bin 700 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

Sahte dolarlara jandarma el koyarken, Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada adli sürecin başlatıldığı bildirilerek, "Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edilecek olup, duyarlı vatandaşlarımızın 156'ya her türlü ihbarları bildirmeleri, emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" cümleleri kullanıldı.