Türkiye’nin en büyük fuarı, Corona virüsü nedeniyle ertelendi

Her yıl yüz binlerce tarım profesyonelinin ağırlandığı, TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş tarafından Türk Tarım ve Alet Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR ) iş birliğiyle düzenlenen Konya Tarım Fuarı, Corona virüsü nedeniyle ertelendi.

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Her yıl onlarca ülkeden yüzlerce firmanın katıldığı ve ürünlerini toplamda 96 bin metrekare açık ve kapalı alanda sergilediği Konya Tarım Fuarı, Corona virüsü nedeniyle ertelendi. 17-21 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan fuarın 2-6 Haziran tarihleri arasında yapılacağı öğrenildi.

Ortak kararla alındı

Konya Ticaret Odası (KTO) da üyelerine gönderdiği açıklamada, “17-21 Mart 2020 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek olan Konya Tarım Fuarı, birçok ülkeyi etkisi altına alan Covid-19 salgınına istinaden -Üyelerimizden gelen çok yoğun talep nedeniyle- toplum sağlığı üzerinde risk oluşturmamasını teminen birliğimizin talebi ve ilgili paydaşların ortak kararı sonucunda 02-06 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin en büyük fuarı olma özelliğine sahip

Her yıl, Türkiye'nin her şehrinden ve dünyanın birçok ülkesinden yüz binlerce insanı Konya'ya çeken Tarım Fuarı bu alanda Türkiye'nin birinci, Avrupa'nın ise üçüncü en büyük fuarı olma özelliğine sahip.