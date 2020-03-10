Cumhurbaşkanı Erdoğan mülteci toplantısında masayı terketti deniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Brüksel'e bir günlük ziyaret düzenledi. Ziyaretin son görüşmesi AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'leydi. Avrupa basını Erdoğan'ın toplantıyı terkettiğini yazdı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye ve göçmen krizini değerlendirmek üzere Brüksel’de Avrupa Birliği’nin tepe yöneticileriyle bir araya geldi. Deutsche Welle’nin (DW) haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası planlanan ortak basın toplantısına katılmadı. Alman yayın kuruluşu DW, Erdoğan ve beraberindeki yetkililerin üstlerinde paltolarıyla salondan ayrıldıklarını yazdı. Euronews ise 1.5 saat sonra toplantının ardından Erdoğan’ın Avrupa Konseyi binasından ayrıldığını aktardı.

Times : Erdoğan toplantıyı terketti

İngiliz yayın organı Times gazetesi de Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le 1 saat 45 dakika süren görüşmesinin gergin geçtiğini aktardı. Times, Erdoğan'ın AB'yi; yeterli sayıda mülteci almamakla, yeterli maddi yardımda bulunmamakla suçladığını ve görüşmeyi terkettiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün görüşme için Brüksel'e giderken uçağında böyle görüntülenmişti



Erdoğan'ın terkettiği toplantının hemen ardından Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gazetecilerin karşısına geçti.

6 milyar Euro hatırlatması

Michel, “Bizler AB ile Türkiye arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasını görüştük. Anlaşmazlıkları gidermeye ve durumu açıklığa kavuşturmaya çalışıyoruz. Yanlış anlaşılmalar var. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki mülteciler için 6 milyar Euro taahhütte bulunduğunu hatırlatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Michel, mutabakatın uygulanışı konusunda iki tarafın ortak bir tutum geliştirmesini sağlamak üzerine AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun görevlendirildiğini söyledi.

'Diyaloğumuz güzel geçti'

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, “Göçmenlerin ve Yunanistan’ın yanı sıra Türkiye’nin de yardıma ihtiyacı var. Diyaloğumuz güzel geçti. Hem AB’nin hem Türkiye’nin çıkarlarını karşılayacak şekilde ilerleme sağlamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.