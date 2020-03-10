HABER /  POLİTİKA
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan mülteci toplantısında masayı terketti deniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Brüksel'e bir günlük ziyaret düzenledi. Ziyaretin son görüşmesi AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'leydi. Avrupa basını Erdoğan'ın toplantıyı terkettiğini yazdı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye ve göçmen krizini değerlendirmek üzere Brüksel’de Avrupa Birliği’nin tepe yöneticileriyle bir araya geldi. Deutsche Welle’nin (DW) haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası planlanan ortak basın toplantısına katılmadı. Alman yayın kuruluşu DW, Erdoğan ve beraberindeki yetkililerin üstlerinde paltolarıyla salondan ayrıldıklarını yazdı. Euronews ise 1.5 saat sonra toplantının ardından Erdoğan’ın Avrupa Konseyi binasından ayrıldığını aktardı.

Times : Erdoğan toplantıyı terketti
İngiliz yayın organı Times gazetesi de Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le 1 saat 45 dakika süren görüşmesinin gergin geçtiğini aktardı. Times, Erdoğan'ın AB'yi; yeterli sayıda mülteci almamakla, yeterli maddi yardımda bulunmamakla suçladığını ve görüşmeyi terkettiğini yazdı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün görüşme için Brüksel'e giderken uçağında böyle görüntülenmişti


Erdoğan'ın terkettiği toplantının hemen ardından Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gazetecilerin karşısına geçti.

6 milyar Euro hatırlatması

Michel, “Bizler AB ile Türkiye arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasını görüştük. Anlaşmazlıkları gidermeye ve durumu açıklığa kavuşturmaya çalışıyoruz. Yanlış anlaşılmalar var. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki mülteciler için 6 milyar Euro taahhütte bulunduğunu hatırlatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Michel, mutabakatın uygulanışı konusunda iki tarafın ortak bir tutum geliştirmesini sağlamak üzerine AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun görevlendirildiğini söyledi.

'Diyaloğumuz güzel geçti'

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, “Göçmenlerin ve Yunanistan’ın yanı sıra Türkiye’nin de yardıma ihtiyacı var. Diyaloğumuz güzel geçti. Hem AB’nin hem Türkiye’nin çıkarlarını karşılayacak şekilde ilerleme sağlamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye'den giden kadında koronavirüs çıktı! Fahrettin Koca açıkladı tatil olabilir Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Savcı ABD Konsolosluğu görevlisi Metin Topuz için 15 yıl istedi casusluktan beraat
Fehmi Koru'nun izne çıkması tesadüf mü Abdullah Gül'ün planı deniyor
Bahçeli'den Rus hükümetine: Erdoğan bilerek bekletildiyse alçaklıktır
Mustafa Yeneroğlu açıkladı! Babacan'ın partisinin amacı bakın ne!
Meral Akşener Erdoğan'la hemfikir! Zorunda değiliz en doğal hakkımız
Araç sahiplerine müthiş haber! Benzin ve motorine çok büyük indirim geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Arzu Yanardağ eşleri kimdir kaç kere evlendi ilk eşine bakın
Şehit annesine oğlunun heykelini hediye ettiler! Her gün üzülüyorum
Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonunda 6 tutuklama
Galatasaray'da divan kurulu toplanıyor
FETÖ firarisi, 3 yıl sonra İzmir'deki hücre evinde yakalandı
Nisan tatili ne zaman başlıyor MEB 2020 takvimi
Yorumlar 3 yorum