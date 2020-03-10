Daum'dan açıklama: Hayatımın en büyük pişmanlığı

Türkiye'de üç takım çalıştıran Cristoph Daum, geçmişte aldığı yanlış kararın pişmanlığını yaşadığını söyledi. Bursaspor'dan tepkili ayrılışı sonrası Celtic'ten gelen teklifi reddetmesinin hayatının hatası olduğunu söyledi.

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Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Bursaspor'u çalıştıran 66 yaşındaki Alman teknik direktör Christoph Daum'dan geçmişe dair itiraf geldi.

The Mail'e samimi itiraflarda bulunan tecrübeli hoca, 2014 yılında Neil Lennon'un Celtic'ten istifa etmesinin ardından İskoç ekibinden teklif aldığını ve bunu reddettiğini açıkladı. Bursaspor'dan ayrılışının sancılı olduğunu ve taraftarlar tarafından tepki gördüğünü dile getiren Alman teknik adam konuşmasına Celtic'i reddetmesine "En büyük hatalarımdan biri" diyerek başladı.

Cristoph Daum'dan 'Hayatımın hatası'

Daum, "Depresyonda değildim ama o süre zarfında öfkeliydim. Zor bir zamandı ve küçük bir mola verdim. Başka bir takıma o an için ihtiyacım yoktu. Celtic'ten teklif aldım, hayır dedim ama bu bir hataydı. 2014'te Bursaspor'dan yeni ayrılmıştım ve reddettim. Şimdi bana hayatınızda ne için pişmansınız? Diye soracak olursanız, bu o derim" diye konuştu.