Göztepe'ye Serdar Gürler eksikliği

Süper Lig'de üç haftadır galibiyet yüzü göremeyen Göztepe'ye bir kötü haber de Serdar Gürler'den geldi. Başakşehir karşısında sakatlanıp oyundan çıkan Gürler'de, 15 cm yırtık tespit edildi.

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Süper Lig'de son 3 haftada yalnızca 1 beraberlik elde ederek hem taraftarını üzen hem de Avrupa hedefinden uzaklaşan Göztepe'ye, geçen hafta Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Serdar Gürler'den kötü haber geldi.

'Sakatlık numarası yaptın' diyenlere tepki

Başakşehir müsabakasının 30'uncu dakikasında acılar içinde yerde kalıp oyuna devam edemeyen deneyimli hücum oyuncusunun sağ üst baldırında 15 santimetre yırtık tespit edildi. Hemen tedavisine başlanan Serdar'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Başakşehir sınavından 3-0 mağlup ayrılan İzmir takımında Serdar, maç sonrası sosyal medya hesabından sakatlık numarası yaptığını iddia eden mesajlara tepki gösterdi.

"Hiçbir zaman mücadeleden kaçmadım"

Bu sezon ligde attığı 6 golle takımına katkı yapan Serdar, "Çok kişiden gelen mesajlar üzerine bu açıklamayı yapma gereği duydum. Ben futbol hayatım boyunca hiçbir zaman mücadeleden kaçmadım. Gelen mesajlar beni çok üzdü. Sakatlandı numarası yapmışım dendi. Çıkan MR sonucunda üst adalemde 15 cm yırtık tespit edildi. Ancak emin olabilirsiniz, en erken zamanda sahalara döneceğim" Cümlelerini kullandı.

Alternatif İlhan Palut

Serdar'ın sakatlanmasıyla sıkıntı yaşayan teknik direktör İlhan Palut'un cuma günü Kasımpaşa deplasmanında Tripic'e kanatta şans vermesi bekleniyor. Göz-Göz'de orta saha oyuncusu Soner de cezalı duruma düştü.