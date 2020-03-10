Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da 2 dakika bekletildi mi? Çavuşoğlu açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'da 2 dakika bekletildiği iddiasını yazan Rus medyasını saygısızlıkla suçlayarak, "En ufak bir görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyorlar. Sonra ilişkiler iyileşince hepsini yiyip yutuyorlar" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör masasında gündeme dair soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu'nun gündeminde Rus medyasının yayınladığı Erdoğan'ın 2 dakika bekletildiği iddiasına ilişkin görüntüler vardı.

Moskova'da gerçekleşen ziyaret öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Rus medyasının haberlerini gerçek dışı olarak niteleyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

Bir uçtan bir uca baya yürünüyor

Rusya medyasını anlıyorum da bizi içerde, bu kara propagandadan memnun olmuş o kadar kişi var ki onları gerçekten anlamıyorum. Bu kadar düştük mü? Rusya medyasında çıktı, Erdoğan bekletildi bundan çok mutlu olduk' Bazen anlamakta zorlanıyorum. Protokolün ne olduğunu bilmek lazım. Her iki lider farklı yerlerden geliyor. Bir uçtan bir uca baya yürünüyor.

Putin de bekledi

Her seferinde sayın cumhurbaşkanımızla, havaalanından oraya beraber gittik ve gittiğimiz zaman da kapının önünde karşıladığını görüyorsunuz. Çıkışta da Putin Cumhurbaşkanımızı arabaya kadar hep uğurladı. Peskov da büyükelçimizle görüşmüş, bu resmi bir şey değil diye. Her iki lider farklı yerlerden geliyor. Yani Cumhurbaşkanımız 1 dakika beklediyse Putin de 1 dakika bekledi. Peskov, basının işte seviyesinin böyle düşük olduğunu söyledi.

Bu tür şeyler izah etmekten bile üzüntü duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaktan ben şeref duyarım ama bunu ucuz bir şekilde kamuoyun pompalamanın kime ne faydası var. Putin’in kendisi bize kadar geldi tokalaştı.

Cumhurbaşkanımı Lavrov’la ve Rus heyetle tokalaştı. Bu nezaket kuralıdır. Bundan bir şey çıkartmaya çalışmak bana göre ucuz politika. Esas Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır. Putin cumhurbaşkanımıza da söylemiştir. “size yapılan saygısızlık bana yapılan saygısızlıktır” demiştir.

Görüş ayrılığında kara propagandaya başlıyorlar

Uçak düşürme hadisesinden söyle de görmüştük. Maalesef Rus medyası hemen en ufak görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyorlar. Ama ne oldu hepsini yediler yuttular.

En zorlu günlerde bile temasımızı devam ettirdik. Bundan sonra da böyle olacak. Zor konularda bile mücadele ederken bile bir dostluk oluşuyor. Oluşan dostlukların da ilişkilere olumlu katkısı var.

Bunu çok büyütüp de işi gücü bırakıp bunu peşine düşmeye gerek yok. Her iki taraf iki taraftan geldi. Hızlı hızlı gelip de pat diye bir yerden başka bir yere geçmek diye bir şey de yok."

Erdoğan mülteci kriziyle ilgili AB yetkililerinin yüzlerine söylemiş

AB'nin göçmen kriziyle ilgili verdiği sözleri tutmadığını hatırlatan Çavuşoğlu, Brüksel'deki göçmen zirvesiyle ilgili, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin hangi sözleri tutmadığını söyledi" diye konuştu.

Görüşmelerin devam etmesi için ortak karar

Çavuşoğlu, zirveden görüşmelerin devam etmesi için ortak karar çıktığını açıklayarak, "Yeni şartlar çerçevesinde ne yapmamız gerektiğini konuşacağız" dedi. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Adımlar atılmalı

(AB ile) Yeni bir faza diyalog bakımından geçtik ama gerçekçi şekilde bu ilişkilerin yürütülmesi için adımlar atılmalı.

Hem (İdlib'den göç) gelmesin diyorsunuz hem de insanların burada yaşaması için (Avrupa'dan) hiçbir destek vermiyorsunuz.

Şartlar 2016'daki gibi değil

Bugünün şartları 2016’daki göçmenlerin ihtiyaçlarından farklı. Yeni şartlar çerçevesinde neler yapabiliriz, (AB ile) bunları konuşacağız.

Askerimiz ne yaptıysa onu yaparız

İdlib'de bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmaları sürdürüyoruz. Ateşkese rağmen ilerlemeye çalışırsa bugüne kadar askerimiz ne yaptıysa onu yaparız.

Patriot ve S-400

Patriot konuşlandırması ile s-400'ün bir ilgisi yok. Havadan karadan destek verebileceklerini söylediler. Bize S-400'leri satabileceksiniz biz almak istiyoruz. Bunu Cumhurbaşkanımız da Trump'a iletti. Bu bizim malımız mülkümüz değil, NATO destekleri civarında verilmesi gereken destek.

S-400'ün aktif hale gelmesi teknik bir konu. Daha önce konulan hedef Nisan'dı ama bunu teknik konuda çalışan arkadaşlarımıza sormak lazım.