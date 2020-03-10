Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda koronovirüs kabusunu yaşıyor.

Koronavirüs (Kovid-19), Avrupa ülkelerinde yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Sayı hızla artmaya başladı. İşte Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere başta olmak üzere son vaka sayıları.

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Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, vaka sayısı ise bin 412'ye yükseldi. Kültür Bakanı Franck Riester'in de koronavirüse yakalandı. Fransız hükümeti, binden fazla kişinin yer aldığı tüm etkinlikleri yasakladı. Koronavirüs salgını sebebiyle Fransa'daki cuma namazları iptal edildi. Paris Camisi Yöneticisi Chems-Eddine Hafız, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle din görevlilerinin de görüşünü alarak ikinci bir emre kadar camide cuma namazı kılınmayacağını duyurdu.

Almanya'da ölümler başladı

Almanya'da dün Kovid-19 kaynaklı ilk can kayıpları yaşandı. Almanya'daki Robert Koch Enstitüsü, ülkede vaka sayısının bin 139’a yükseldiğini, 2 kişinin de öldüğünü duyurdu.

İhngiltere ve Hollanda'da sayı arttı

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ülkedeki vaka sayısının 41 artarak 319 olduğunu, ölü sayısının da 5'e çıktığını duyurdu. İspanya'da da koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 30'a çıkarken, mevcut vakaların bin 204 olduğu açıklandı. Hollanda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, vaka sayısının 56 kişi artarak 321’e çıktığı belirtildi. İsveç Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 252’ye çıktığını açıklarken, Danimarka’da ise bu sayının 59’a ulaştığı öğrenildi.

Avusturya’da Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülke genelinde 131 vaka tespit edildi. Yunanistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sotiris Tsiodras, vaka sayısının 84’e yükseldiğini bildirdi. Çekya Sağlık Bakanlığı vaka sayısının 32'ye yükseldiğini ve ülkede salı gününden itibaren hastane ve huzur evlerine ziyaret yasağı getirildiğini açıkladı. Şu ana kadar 2 kişinin öldüğü İsviçre'de resmi haber sitesi vaka sayısının 369 olduğunu kaydetti. Portekiz'de toplam vaka sayısı 32'ye çıkarken, iki hafta boyunca tüm resmi programlarını iptal eden 71 yaşındaki Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'ya yapılan koronavirüs testinden negatif sonuç çıktı. Polonya Lukasz Szumowski, basına yaptığı açıklamada, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısının 16'ya yükseldiğini söyledi.