İtalya corona virüs sebebiyle topyekün karantinada OHAL ilan edildi

İTALYA’da kısa sürede yayılarak, ülke genelinde topyekun karantina koşullarının uygulanmasına yol açtı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte "Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz." dedi.

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Kovid-19 bulaşanların sayısının 9 bin 172, ölü sayısının ise 463'ü bulduğu İtalya'da Başbakan Conte, başbakanlık sarayı Chigi'de düzenlediği basın toplantısıyla, Bakanlar Kurulu olarak aldıkları ve kararnameyle bütün ülkede yürürlüğe girecek olağanüstü kararları duyurdu.

Başbakan Conte, koronavirüsün bulaştığı kişi sayısına dikkati çekerek, "Rakamlar, bize ölen ve yoğun bakımdaki kişi sayısının ne yazık ki önemli şekilde arttığını söylüyor. Artık zaman kalmadı. Hepimiz, İtalya'nın iyiliği için bir şeylerden vazgeçmeliyiz. Önemli sayıda kişiye bulaştığı için alışkanlıklarımızı değiştirmek durumundayız. Artık tek bir kırmızı bölge yok, tek bir İtalya, korumalı bir İtalya var. Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz." dedi.

Evde kalıyorum

Ülkede serbest dolaşımı sınırlandıracaklarını belirten Conte, "Evde kalıyorum' şeklinde özetleyebileceğimiz tedbirleri imzalayacağım. Onaylanmış iş veya sağlık nedenleri dışında hiçbir hareket olmayacak ve dışarıda ya da lokallerde toplanma yasağını da ekledik." diye konuştu.

Okullar tatil edildi maçlar bitirildi

İtalya Başbakanı, bütün ülke genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin yine 3 Nisan tarihine kadar kapalı kalacağını belirtti.

Başbakan Conte, bu kararnameyle ülkede Birinci Futbol Ligi Serie A dahil bütün spor müsabakalarının 3 Nisan'a kadar durdurulduğunu da sözlerine ekledi.

İtalya, Kovid-19 vakaları ve ölümlerinde, salgının ilk ortaya çıktığı Çin’in ardından ikinci sırada bulunuyor.

Kovid-19 görülen ünlü simalar

Hızla yayılan koronavirüs, ülkenin tanınmış isimlerine de sıçradı. İtalya’da hükümette iktidarın ortağı konumundaki merkez soldan Demokratik Parti’nin lideri aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti cumartesi günü yaptığı açıklamayla, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Zingaretti'nin ardından pazar günü İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı General Salvatore Farina’da yeni tip koronavirüse rastlandığı bildirildi.

Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanı Alberto Cirio da pazar günü yayımladığı görüntülü mesajında, kendisinde herhangi bir belirti olmamasına karşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak, evinde karantina altında olduğunu ifade etti.

Kovid-19'un ilk ve yoğun olarak görüldüğü Lombardiya Bölgesi’ndeki Lodi kenti Valisi Marcello Cardona'ya da önceki gün yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı basına yansımıştı.