Semih Özsoy: Ali Koç’a karşı ortak hedefte birleşmişler

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, “Sistematik devam eden davranışlar, başkanımız ve yönetim kurulunu değiştirmeye yönelik. Bizi transfer yapamayacak durumda bırakanlarla transfer yaptırmayanlar, ortak hedefte birleşmişler” dedi.

Son altı maçını kazanamamış, teknik direktörünü kaybetmiş ve tek umudunu Türkiye Kupası'na bağlamış durumda Fenerbahçe… Buna rağmen mücadeleyi sürdüren yönetimin ikinci ismi, Başkan Vekili Semih Özsoy, Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'na önemli açıklamalarda bulundu.



Çarpıcı tespitler yapan Özsoy, şaşırtıcı bir koalisyonun işaretlerini verdi. İşte o sözler…

''Denizli maçındakiler malumun ilanı oldu''

Öncelikle biraz genel başlamak istiyorum. Sistematik şekilde saldırılarla yarıştan kopartılmaya çalışılan Fenerbahçe'nin, yarıştan kopartılmış olduğuna inananlar müdahalelere devam ediyor. Denizli maçındakiler malumun ilanı oldu. En başından beri ‘Dozajı arttıracaklar diyorduk', bunun kanıtı oldu. Lehimize pozisyonlarda VAR'a dahi gidilmedi, aleyhimizde olunca hemen gidildi. Gol atıyoruz ‘İptal', Denizli'de Trabzon'da… Penaltı kurtarırız iptal. Kaçırırız ‘Devam…' Sistemli müdahaleye devam ediliyor.

''Bize karşı bir niyet olduğu gözüküyor''

Oyuncular değişiyor hocalar değişiyor bize olan niyet değişmiyor. Şampiyonluk yarışındayken amaçları bizi yarışın dışına itmekti. Şimdi buna inanıyorlar ve başka amaç peşindeler. Sistematik olarak devam eden davranışlarının hedefi şimdi de yönetimimiz. Başkanımızı ve yönetimimizi değiştirmeye yönelik bir hamle olduğunu düşünüyorum. Camia da taraftar da bunun farkında. Bize karşı bir niyet olduğu gözüküyor. Her şeyin farkındayız.

''Aportta sessizde bekliyorlar''

Bizi, transfer yapamayacak durumda bırakanlarla, transfer yaptırmayanlar aynı paydaşta, ortak hedefte birleşmişler. Beraber hareket ediyorlar. Aportta sessizde bekleyip ‘Fenerbahçe'nin iyi niyeti' adı altında bizim başarısızlığımızı bekleyenler de bu durumdan nemalanıyor, bu ortaklığın parçası oluyor. Fenerbahçe'nin menfaati için ortada dolaştıklarını iddia edenler, Fenerbahçe'nin zor gününde bir el atarlardı, fikir verirlerdi. Duyduğumuz kadarıyla başka masalarda, başka yerlerde kendilerince ‘çözüm' diyorlar ama aslında içinde bulunduğumuz durumdan kâr sağlama amacındalar.

''Hatalarımız var ama hesabını veremeyeceğimiz hatalarımız yok''

En çok öz eleştiriyi yapan yönetim Fenerbahçe'dedir. Başkanımız ve ben, birçok kez hatalar yaptığımızı dile getirdik. Ancak hatalarımızın olması bize karşı yapılan davranışları asla meşru kılmaz. Hesabını camiamıza veririz. Hatalarımız var ama hesabını veremeyeceğimiz hatalarımız yok.”

''Transfer konusunda son derece kısıtlı alana sahibiz''

Kadro mühendisliği hataları konuşuluyor. Bu konudaki görüşleriniz?

Bunları daha önce konuştuk. Transfer konusunda son derece kısıtlı alana sahibiz. Bizleri mali anlamda transfer yapamaz durumda bırakanları, TFF harcama limiti diyerek transfer yaptırmayanları kimse konuşmuyor. Bunu anlamayı istemeyenlerin başka hesapları var.”

''Bazen gelinen noktada birliktelik iki tarafı da zorlar''

‘Sistematik saldırı' diyorsunuz. O zaman Yanal neden istifa etti? Yeni hocayla ne değişecek?

Ersun Hocamız zor bir dönemde bu görevi kabul etti ve geldi. Kendisine çok teşekkür ederiz. İstifa etmeyi tercih etti. Bazen gelinen noktada birliktelik iki tarafı da zorlar. Onun Trabzon maçından sonra verdiği mesajları iyi analiz etmek lazım.

''Mücadelemizi her daim vereceğiz''

Biz bu ortamla mücadelemizi her daim vereceğiz. Bakın ligin sonuna doğru herkes bizim bulunduğumuz noktaya gelecek. Er ya da geç daha adil bir futbol ortamı sağlanacak. Türkiye'de futbolun adil olmadığına her kesim hemfikir. Biz, iyi niyetle futbol ikliminin değişeceğine inanıyoruz. Bunun için mücadelemize devam edeceğiz.

''Yabancı yerli ayrımı yok''

Şu anda Zeki Hoca (Göle) takımın başında. Ona tecrübeli oyuncularımız destek veriyor. Teknik direktör konusunda çok hassas davranıyoruz. Türkiye gerçeklerini, ligini bilen zorlukların üstesinden gelecek bir isimle anlaşmak üzere bütün alternatifleri araştırıyoruz. Yabancı yerli ayrımı yok. Abdullah Avcı da hiç gündeme gelmedi.

''Zorlu diyenler şimdi susuyor''

Biz şampiyonluğa koşar adım giderken Zorlu'yu bahane edip ‘Lig dizayn edildi, şaibe düştü' diyenlerin şimdi sesi soluğu çıkmıyor. Konuşanlar da ‘Fenerbahçe'nin nizami golü verilmedi' deyip timsah gözyaşı döküyorlar. Bizden sanırım umudu kestiler ki bizi destekleme başladılar. Taraftarla aramıza nifak sokmaya çalışanların da farkındayız. Ama bu hakem hataları ile kasıtlar ve saha içi, saha dışı müdahaleler, bizi yolumuzdan yıldıramaz. Taraftara ne kadar teşekkür etsek azdır.