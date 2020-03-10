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Mersin'de boşanıyorum diye kendini pompalı tüfekle vurdu

MERSİN'de eşiyle boşanma aşamasında olduğu için psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Veli T., kendisini pompalı tüfekle karnından vurarak intihar etti.

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Mersin'in Anamur ilçesinde, eşinden ayrılma sürecinde olduğu belirtilen 44 yaşındaki otel müdürü Veli T, otomobilinde karnına dayadığı pompalı tüfeği ateşleyip, yaşamına son verdi. 

Veli T., iddiaya göre, sorun yaşadığı eşiyle bir süredir ayrı yaşamaya başladı. Yakınlarının araya girmesiyle Veli T. ile tekrar bir araya gelen eşi, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdı. Boşanma aşamasında olan çiftten 2 çocuk babası Veli T., Alataş Mahallesi'nde, park halindeki otomobilinde, karnına dayadığı pompalı tüfeği ateşledi. 

Veli T.'yi kanlar içinde araçta görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, araçtan ağır yaralı çıkardığı Veli T.'yi ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Veli T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Veli T.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Veli T.'nin intiharıyla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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