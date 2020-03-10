Rus piyasalarında sert düşüş! Putin için tehlike çanları

Petrol üretimi konusunda Suudi Arabistan-Rusya anlaşmazlığı, petrol fiyatlarının son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu. Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüşler, Rusya ekonomisini vurdu.Moskova Borsası, dünkü tatilin ardından güne yüzde 10 kayıpla, RTS endeksi de yüzde 16'nın üzerine kayıpla başladı.

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Rus piyasaları haftaya, yüzde 10’u aşan kayıplarla başladı.Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir aşağı yönlü seyreden Moskova Borsası (MICEX), petrol fiyatlarındaki sert düşüşle birlikte dünkü tatilin ardından yüzde 10 kayıpla 2450 puana geriledi.RTS endeksi de yüzde 16'nın üzerinde azalarak 1060 puana kadar geriledi.

Ruble değer kaybetti

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 6,4 değer kaybederek Mart 2016’dan bu yana ilk defa 72 seviyesine, euro karşısında da yüzde 9,7 düşerek Şubat 2016’dan bu yana ilk defa 85'e geriledi.Yaşanan düşüşten önce, 21 Şubat’ta 1 dolar 63 Ruble'ydi.

Körfez savaşı'nda sonra en büyük düşüş

Rusya’nın ana ihracat kalemlerinden petrolün Brent türünden varil başına fiyatı 9 Mart’ta yüzde 30’dan fazla düşerek 31 dolara kadar düşmüştü. Bugün kayıplarının bir kısmını hafifleten petrol fiyatı yüzde 8,3 artarak 37.22 dolara çıktı.Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, Ocak 1991’de Birinci Körfez Savaşı'nın başlangıcından sonra en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.