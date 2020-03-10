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Barcelona-Napoli maçı seyircisiz oynanacak

İhlas Haber Ajansı
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona ile Napoli arasındaki müsabaka korona virüsü sebebiyle seyircisiz oynanacak.

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Korona virüsü, dünya genelinde spor karşılaşmalarını etkilemeye devam ediyor. Bu bağlamda virüs sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında oynanacak Barcelona- Napoli karşılaşmasının seyircisiz yapılacağı duyuruldu.

18 Mart’taki mücadelede Nou Camp tribünleri boş kalacak.

İtalya’da oynanan ilk müsabaka 1-1’lik beraberlikle tamamlanmıştı.

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