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KKTC'de corona virüs çıktı! Okullar tatil edildi bakanlar kurulu acil toplandı

KUZEY Kıbrıs Türk cumhuriyetinde bir korona virüs vakası görülmesi üzerine eğitime ara verildi. Bakanlar Kurulu da acil olarak toplandı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Almanya'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Bu olay sonrasında Bakanlar Kurulu bugün coronovirüs gündemiyle acil olarak toplandı. Kurul, KKTC'deki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde pazartesi gününe kadar eğitime ara verilmesini kararlaştırdı. 

KKTC'ye virüs turistle geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs tespit edilen Alman turistin de aralarında bulunduğu turist kafilesinin pazar akşamı Ada'ya geldiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:
-"Ülkemize gelen bir Alman turist, dün sabah rahatsızlanarak ateşinin yüksek olması şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan testlerde Alman turistin koronavirüs taşıdığı tespit edildi. Hastanın genel durumu şu anda iyi ama hastayı izlemeye devam ediyoruz. Hastanın temas ettiği kim varsa tespit edilmesi için çalışma yapıyoruz".

Alman turistle birlikte kafiledeki 30 turistin de karantinaya alındığını ifade eden Pilli, "Alman turistin kaldığı oteli de karantina altına alındı" diye konuştu. Ada'da önlemleri artırdıklarını kaydeden Bakan Pilli, bu noktada toplumsal bir mücadelenin önemli olduğuna işaret etti.

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