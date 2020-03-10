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Şevket Kazan'ın ölüm haberini alınca Müslüm Gündüz'ün yaptığı paylaşım

1996 yılındaki Refahyol hükumetinde Adalet bakanlığı yapan Şevket Kazan, 86 yaşında hayata veda etti. Şevket Kazan'ın ölüm haberini duyan Müslüm Gündüz yaptığı paylaşımla sosyal medyada dikkat çekti. Fadime Şahin ile basılan Müslüm Gündüz onun döneminde hapse girmişti.

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Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında çoklu organ yetmezliği sebebiyle dün hayata veda etti. Cenazesi namazı bugün ikindiyi takiben Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınacak olan Şevket Kazan, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Şevket Kazan'ın ölüm haberi sosyal medyanın TT listesine 'Milli Görüş' etiketiyle girdi. Bir çok kişiden gelen mesajlar arasında biri hayli dikkat çekiciydi. O paylaşım da Şevket Kazan'ın Adalet Bakanlığı döneminde cezaevine giren Müslüm Gündüz'dü... Hatırlanacağı gibi Aczimendilerin lideri olarak ortaya çıkan Müslüm Gündüz, Fadime Şahin ile basıldıktan sonra hapse girmişti. 

Müslüm Gündüz, Şevket Kazan'ın ölüm haberini alınca bu paylaşımı yaptı:

Şevket Kazan, 1996 yılında kurulan Refahyol hükümetinde Adalet Bakanı olarak görev yapmıştı. 

TT olan konuşması : Ölünce... 
Şevket Kazan'ın ölümünün ardından sosyal medyada yaptığı bir konuşmanın videosu da paylaşım rekoru kırdı. Şevket Kazan o konuşmasında şöyle diyordu:

-"Bu fani bedenden bu can gidince hedeflere varmak için koştuğunuzda biz dünyada değilsek arkamızdan koşun gelin cesetlerimizin üzerine basıp geçin ama bayrağı mutlaka burca dikin burca dikin"

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