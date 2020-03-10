Nazan Kesal kimdir kaç yaşında Bir Zamanlar Çukurova'da hangi karakter?

Birçok dizi, tiyatro ve filmde rol alan sevilen başarılı oyuncu Nazan Kesal Bir Zamanlar Çukurova dizisine Sevda karakteri ile katıldı. Peki Nazal Kesal kimdir, kaç yaşında ve hangi dizi, film ya da tiyatrolarda rol aldı?

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Başarılı oyuncu Nazan Kesal ATV'nin en çok izlenen dizilerinden biri Bir Zamanlar Çukurova dizisine transfer oldu. Peki birçok dizi, tiyatro ve filmde rol alan Nazan Kesal kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Ercan Kesal ile evli olan oyuncunun bir çocuğu vardır.

Sevda Çağlayan da dizinin diğer kadın karakterleri gibi hayatın karşısındaki gücü ile dikkat çekecek. Güzelliği ve zarafetiyle İstanbul’da bir yıldız olarak yaşamış bir kadın Sevda Çağlayan. Çukurova’ya onu da kaderi, kalbini açtığı yoldan savurmuş. Karakter, geçmişten gelen yaşam hikayesi ve döneminin şıklığı ile iddialı olmasını sağlayan gardrobuyla da göz kamaştıracak.

Nazan Kesal, yeni projesi hakkında “Sinema için zamanı mühürleme sanatı derler. Bir Zamanlar Çukurova güçlü senaryosu, usta oyuncuları ve yetkin rejisiyle epeydir bu sözün gerçekliğini gösteriyor. Onların bir parçası olacağım için heyecanlıyım” yorumu yaptı ve Adana’ya gitmek için heyecanlandığını söyledi.

NAZAN KESAL KİMDİR: Nazan (Kırılmış) Kesal 28 Mart 1969 tarihinde Manisa'da doğmuştur, 50 yaşındadır. Nazan Kesal, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, tiyatro ve film yönetmenidir. İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirdi.

Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Nazan Kesal, Tv dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. 1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmıştır.

ÖZEL HAYATI

Oyuncu Ercan Kesal'la evli ve bir çocuk annesidir.

Ödülleri

2006 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (İklimler)

2011 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Saç)

2014 25. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Daire)

Yönettiği tiyatro oyunları

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları, şiir-performans gösterisi Diyarbakır Sanat Merkezi - 2003

Öç (oyun) : Orhan Asena - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2000

O Şehrin Çocukları : Diyarbakır Sanat Merkezi - 1993

Rol aldığı tiyatro oyunları

Yaralarım Aşktandır : Şebnem İşigüzel - 2019

Torun İstiyorum : Thomas Jonigk - 2016

Özgürlük Oyunu : Adem Atar - Bursa Devlet Tiyatrosu - 2010

Karşılaşmalar : Can Utku - Bursa Devlet Tiyatrosu - 2009

Hitit Güneşi : Turgay Nar - Bursa Devlet Tiyatrosu - 2005

Bernarda Alba'nın Evi : Federico Garcia Lorca - Bursa Devlet Tiyatrosu - 2004

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları, şiir-performans gösterisi - Diyarbakır Sanat Merkezi - 2003

Mikado'nun Çöpleri : Melih Cevdet Anday - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2002

Deli Dumrul : Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2001

Barış : Aristophanes - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2001

Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2000

Şahmeran : Nâzım Hikmet - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1999

Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası : William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1999

Yolcu : Nâzım Hikmet - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1998

Kaç Baba Kaç : Ray Cooney - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997

Tartuffe : Moliere - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997

Burnunu Kaybeden Palyaço : Nil Banu Engindeniz - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997

Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı : Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997

Çetin Ceviz : Barillet ve Gredy - Tiyatro İstanbul - 1996

Ziyaretçi : Tuncer Cücenoğlu - Tiyatro Ayna - 1995

Rosa Lüksemburg : Rekin Teksoy - Tiyatro Ayna - 1994

Cam Bardaklar Kırılsın : Adem Atar - Ankara Sanat Evi Tiyatrosu - 1993

Rol aldığı sinema filmleri

Kardeşim Benim - Ayşe'nin annesi

Delibal - 2015 - Fusün'un annesi

Daire : Atıl İnaç - 2014 - Betül

Saç (film) : Tayfun Pirselimoğlu - 2010

Albatrosun Yolculuğu : Cengis Temuçin Asiltürk - 2010

Vicdan : Erden Kıral - 2008

Hüküm : L. Rezan Yeşilbaş - 2008

İklimler : Nuri Bilge Ceylan - 2006 - Serap

Uzak : Nuri Bilge Ceylan - 2002 - Serap

Yazgı : Zeki Demirkubuz - 2001 - Patron Kızı

İstanbul Kanatlarımın Altında : Mustafa Altıoklar - 1996 - Fahişe

Bir Sonbahar Hikayesi : Yavuz Özkan - 1994

Kiralık Ev : 1994

Waldo, Sen Neden Burda Değilsin : 1993

Biri Aida Diğeri Zeliha : 1992

Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri : İrfan Tözüm - 1992 - Komşu Kadın

Gölge Oyunu : Yavuz Turgul - 1992 - Sezen

Rol aldığı diziler

Çocuk - 2019- Asiye Karasu

Halka - 2019 - Hümeyra Karabulut

Fazilet Hanım ve Kızları - 2017 - Fazilet Çamkıran

Analar ve Anneler - 2015 - Muazzez

Bugünün Saraylısı: Kudret Sabancı - 2014 - Üftade

Kayıp Şehir : Cevdet Mercan - 2012 - Meryem

Bir Ömür Yetmez : İlksen Başarır - 2011 - Şükran

Aşk ve Ceza : Kudret Sabancı - 2010 - Sevgi

Hicran Yarası : Nursen Esenboğa - 2009 - Hicran

Cennetin Çocukları : Faruk Teber - 2008 - Mevlüde

Şölen : Cemal Kavsar - 2007 - Süreyya

Rüzgarlı Bahçe : Metin Günay - 2005 - Gülten

Aliye : Kudret Sabancı - 2004 - Nermin

Yadigar : Hakan Gürtop - 2004 - Kezban

Mühürlü Güller : Hakan Gürtop - 2003

Berivan : Temel Gürsu - 2002

Şara : Orhan Oğuz - 1999

Bizim Aile : Kartal Tibet - 1995

Öykülerle Yaşayanlar : Tülay Eratalay - 1994 - Dagır Dilsiz Kadın

Tatlı Betüş : Atıf Yılmaz - 1993

Süper Baba : Osman Sınav - 1993