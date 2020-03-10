Nazan Kesal kimdir kaç yaşında Bir Zamanlar Çukurova'da hangi karakter?
Birçok dizi, tiyatro ve filmde rol alan sevilen başarılı oyuncu Nazan Kesal Bir Zamanlar Çukurova dizisine Sevda karakteri ile katıldı. Peki Nazal Kesal kimdir, kaç yaşında ve hangi dizi, film ya da tiyatrolarda rol aldı?Abone ol
Başarılı oyuncu Nazan Kesal ATV'nin en çok izlenen dizilerinden biri Bir Zamanlar Çukurova dizisine transfer oldu. Peki birçok dizi, tiyatro ve filmde rol alan Nazan Kesal kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
Ercan Kesal ile evli olan oyuncunun bir çocuğu vardır.
Sevda Çağlayan da dizinin diğer kadın karakterleri gibi hayatın karşısındaki gücü ile dikkat çekecek. Güzelliği ve zarafetiyle İstanbul’da bir yıldız olarak yaşamış bir kadın Sevda Çağlayan. Çukurova’ya onu da kaderi, kalbini açtığı yoldan savurmuş. Karakter, geçmişten gelen yaşam hikayesi ve döneminin şıklığı ile iddialı olmasını sağlayan gardrobuyla da göz kamaştıracak.
Nazan Kesal, yeni projesi hakkında “Sinema için zamanı mühürleme sanatı derler. Bir Zamanlar Çukurova güçlü senaryosu, usta oyuncuları ve yetkin rejisiyle epeydir bu sözün gerçekliğini gösteriyor. Onların bir parçası olacağım için heyecanlıyım” yorumu yaptı ve Adana’ya gitmek için heyecanlandığını söyledi.
NAZAN KESAL KİMDİR: Nazan (Kırılmış) Kesal 28 Mart 1969 tarihinde Manisa'da doğmuştur, 50 yaşındadır. Nazan Kesal, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, tiyatro ve film yönetmenidir. İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirdi.
Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Nazan Kesal, Tv dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. 1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmıştır.
ÖZEL HAYATI
Oyuncu Ercan Kesal'la evli ve bir çocuk annesidir.
Ödülleri
2006 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (İklimler)
2011 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Saç)
2014 25. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Daire)
Yönettiği tiyatro oyunları
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları, şiir-performans gösterisi Diyarbakır Sanat Merkezi - 2003
Öç (oyun) : Orhan Asena - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2000
O Şehrin Çocukları : Diyarbakır Sanat Merkezi - 1993
Rol aldığı tiyatro oyunları
Yaralarım Aşktandır : Şebnem İşigüzel - 2019
Torun İstiyorum : Thomas Jonigk - 2016
Özgürlük Oyunu : Adem Atar - Bursa Devlet Tiyatrosu - 2010
Karşılaşmalar : Can Utku - Bursa Devlet Tiyatrosu - 2009
Hitit Güneşi : Turgay Nar - Bursa Devlet Tiyatrosu - 2005
Bernarda Alba'nın Evi : Federico Garcia Lorca - Bursa Devlet Tiyatrosu - 2004
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları, şiir-performans gösterisi - Diyarbakır Sanat Merkezi - 2003
Mikado'nun Çöpleri : Melih Cevdet Anday - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2002
Deli Dumrul : Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2001
Barış : Aristophanes - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2001
Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2000
Şahmeran : Nâzım Hikmet - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1999
Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası : William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1999
Yolcu : Nâzım Hikmet - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1998
Kaç Baba Kaç : Ray Cooney - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997
Tartuffe : Moliere - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997
Burnunu Kaybeden Palyaço : Nil Banu Engindeniz - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997
Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı : Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997
Çetin Ceviz : Barillet ve Gredy - Tiyatro İstanbul - 1996
Ziyaretçi : Tuncer Cücenoğlu - Tiyatro Ayna - 1995
Rosa Lüksemburg : Rekin Teksoy - Tiyatro Ayna - 1994
Cam Bardaklar Kırılsın : Adem Atar - Ankara Sanat Evi Tiyatrosu - 1993
Rol aldığı sinema filmleri
Kardeşim Benim - Ayşe'nin annesi
Delibal - 2015 - Fusün'un annesi
Daire : Atıl İnaç - 2014 - Betül
Saç (film) : Tayfun Pirselimoğlu - 2010
Albatrosun Yolculuğu : Cengis Temuçin Asiltürk - 2010
Vicdan : Erden Kıral - 2008
Hüküm : L. Rezan Yeşilbaş - 2008
İklimler : Nuri Bilge Ceylan - 2006 - Serap
Uzak : Nuri Bilge Ceylan - 2002 - Serap
Yazgı : Zeki Demirkubuz - 2001 - Patron Kızı
İstanbul Kanatlarımın Altında : Mustafa Altıoklar - 1996 - Fahişe
Bir Sonbahar Hikayesi : Yavuz Özkan - 1994
Kiralık Ev : 1994
Waldo, Sen Neden Burda Değilsin : 1993
Biri Aida Diğeri Zeliha : 1992
Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri : İrfan Tözüm - 1992 - Komşu Kadın
Gölge Oyunu : Yavuz Turgul - 1992 - Sezen
Rol aldığı diziler
Çocuk - 2019- Asiye Karasu
Halka - 2019 - Hümeyra Karabulut
Fazilet Hanım ve Kızları - 2017 - Fazilet Çamkıran
Analar ve Anneler - 2015 - Muazzez
Bugünün Saraylısı: Kudret Sabancı - 2014 - Üftade
Kayıp Şehir : Cevdet Mercan - 2012 - Meryem
Bir Ömür Yetmez : İlksen Başarır - 2011 - Şükran
Aşk ve Ceza : Kudret Sabancı - 2010 - Sevgi
Hicran Yarası : Nursen Esenboğa - 2009 - Hicran
Cennetin Çocukları : Faruk Teber - 2008 - Mevlüde
Şölen : Cemal Kavsar - 2007 - Süreyya
Rüzgarlı Bahçe : Metin Günay - 2005 - Gülten
Aliye : Kudret Sabancı - 2004 - Nermin
Yadigar : Hakan Gürtop - 2004 - Kezban
Mühürlü Güller : Hakan Gürtop - 2003
Berivan : Temel Gürsu - 2002
Şara : Orhan Oğuz - 1999
Bizim Aile : Kartal Tibet - 1995
Öykülerle Yaşayanlar : Tülay Eratalay - 1994 - Dagır Dilsiz Kadın
Tatlı Betüş : Atıf Yılmaz - 1993
Süper Baba : Osman Sınav - 1993