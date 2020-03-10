Benzin ve motorinde çok büyük indirim! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Petrol fiyatlarının çakılmasının ardından benzin ve motorinde büyük indirim geldi. Son dakika haberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizzat duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken indirim müjdesini verdi. Petrol fiyatlarının çakılmasının ardından beklenen benzin ve motorin indirimi bu geceden itibaren başlıyor.

İndirim çok yüksek oldu

Akaryakıtta indirim müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız."

Bir depoda 30 lira fark edecek

İndirimin ardından ortalama bir otomobilin 55 litrelik benzin deposunu doldurmak için yaklaşık 30 lira daha az ödenecek. Benzin Ankara'da 6,72 liradan, motorin ise 6,32 liradan satılıyor.





6 liranın altına insin talebi

Kamuoyunda beklenti benzin fiyatının 6 liranın altına inmesi yönünde. Petrolün varil fiyatı 116 dolar iken Türkiye'de benzinin fiyatı 4.73 liraydı. Petrolün varili şu anda 32 dolar.

Petrol fiyatları neden çakıldı?

Petrol fiyatlarındaki çöküş Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının gerçekleştirdiği toplantının dramatik bir şekilde başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından başladı. OPEC'in üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşamaması sonrası petrol fiyatlarında yüzde 30'luk değer kaybı yaşandı. İttifakın bozulması, Suudi Arabistan ve Rusya arasında 2016'dan bu yana petrol fiyatlarını destekleme amaçlı işbirliğini sona erdirdi. Geçtiğimiz haftayı 45 dolar seviyesinden kapatan petrolün varil fiyatı 9 Mart Pazartesi gününe 31,57 dolar seviyesinden başladı. 2020 yılına 66 dolardan başlayan petrol, 1991 yılından bu yana en sert günlük düşüşünü yaşayarak 31 dolara kadar geriledi.