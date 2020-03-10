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AB Parlamentosu Başkanı da karantinaya alındı!

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AB Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin korona virüs nedeniyle Brüksel'deki evinde karantinaya alındığı duyuruldu.

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Avrupa Parlamentosu Başkanı Davide Sassoli Salı günü İtalya'ya seyahat ettikten sonra önlem olarak Brüksel'deki evinde kendisini karantinaya aldığını söyledi.

Sassoli, yaptığı açıklamada, "Parlamento görevlerini yerine getirmek için çalışmaya devam edecek. Hiçbir virüs demokrasiyi engelleyemez" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu dün koronavirüs nedeniyle aylık toplantılarını kısalatma kararı almıştı.

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