Corona virüs aşısıyla herkesi kısırlaştıracaklar! Abdurrahman Dilipak iddiası

Dünyayı saran koronavirüs saygınına ilişkin komplo teorileri Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'tan geldi. Dilipak'ın iddiasına göre dünyayı corona aşısı ile kısırlaştıracaklar

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Akit gazetesi yazarlarından Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşe yazısında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mevzusuna girdi. Bu virüs salgınının birilerinin emellerine hizmet ettiğini öne süren Dilipak hayli şaşırtıcı iddialarda bulundu.

Adolf Hitler’in geçmişte genetik çalışmaları başlattığını hatırlatan Dilipak şunları yazdı:

-Bakın birileri bugün bu Nazi hayalini hayata geçirmek için kollarını sıvamış durumda. Bu faşist bir plan. Bugün sahiplenir göründükleri gay ve lezbiyenleri işleri bittikten sonra “izale” etmenin planları da masalarında hazır ve onlar için sıradan ve kolay bir iş. Bunlar için kadın sadece insan çiftliklerinde kuluçka görevi yapan biyonik robotlar sanki. Ama tabii bunlara göre önce dünya nüfusunu büyük ölçüde azaltmak gerekiyor. Bunun en kansız ve trajik olmayan şekli ise aileyi ifsat ve kısırlaştırma!



Aşı ile kısırlaştıracaklar

“Belki yarın Korona’nın aşısı, ilacı diye sunacakları şeye kısırlaştırıcı bir şeyler de katacaklardır” iddiasında bulunan Dilipak, şöyle devam etti:

-(...) Mikrop para ile de geçebiliyormuş ya, o zaman o zaman yaşasın Bitcoin. Bir taşla birkaç kuş birden vurmak lazım. Sahi bu mikrop en çok nerelerde yayılıyor. Çin’in hemen yanı başındaki Hindistan’da değil de İran’da mesela. Avrupa’da İtalya’da, Fransa da! Bu mikrop aynı zamanda kimin siyasi emellerine hizmet ediyor acaba!?

İsrail Kudüs'ü kapatırsa...

Bir endişe de şu: Suudiler Mekke ve Medine’yi ziyarete kapattı. Ya aynı gerekçe ile İsrail de kapatırsa! Eşzamanlı Kıyamet ve Doğuş kiliselerine de bakmak gerek. Zorunlu ise kapatma süresince burada İslam ve Hristiyan dünyasından mutlaka daimi gözlemciler bulundurulmalı!