Dünya genelinde corona virüs vakaları 115 bine yaklaşırken can kaybı 4 bini aştı. Ölümcül virüs futbolu da vurdu. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde Corona virus önlemi alınırken Olympiakos başkanı Evangelos Marinakis, corona virüse yakalandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Mart'ta oynanacak Barcelona-Napoli karşılaşmasına yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı önlem gerekçesiyle seyirci alınmayacağı açıklandı.

Barcelona-Napoli maçının seyiricisiz oynanacak

Katalonya özerk hükümeti ile Barcelona Kulübü yetkilileri arasında bu sabah yapılan toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Nou Camp Stadı'ndaki Barcelona-Napoli maçının seyiricisiz oynanacağı duyuruldu. Bayern Münih-Chelsea maçı da seyircisiz oynanacak.







Sevilla-Roma maçı da seyircisiz

İspanya Sağlık Bakanlığı, 11 Mart'ta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Sevilla-Roma karşılaşmasına da yine aynı gerekçeyle seyirci alınmaması kararı almıştı. İspanya Sağlık Bakanlığı, 11 Mart'ta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Sevilla-Roma karşılaşmasına da yine aynı gerekçeyle seyirci alınmaması kararı almıştı.

Olympiakos ve Nottingham Forest'in sahibi olan Evangelos Marinakis, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Nottingham Forest'ın da sahibi olan Marinakis'in geçen hafta cuma günü 27 bin kişinin izlediği Millwall maçında tribünde olduğu ortaya çıktı. Marinakis'in koronavirüsüne yakalanmasının ardından Olympiakos'ta futbolcuların ve çalışanların testten geçirilmesine karar verildi.



Avrupa Ligi maçlarında da aynı önlem

Öte yandan, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Valencia - Atalanta maçı ve yarın akşam oynanacak PSG - Borussia Dortmund maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde 12 Mart'ta oynanacak Internazionale Milano - Getafe karşılaşması ile Olympiacos - Wolverhampton Wanderers maçı da boş tribünlere oynanacak.

İspanya futbolu da nasibini aldı

La Liga yönetimi de 1. Lig ve 2. Lig karşılaşmalarının iki hafta boyunca seyircisiz oynanmasına karar verdi. İtalya'nın ardından koronavirüsten en fazla etkilenen Avrupa'daki ikinci ülke olan İspanya'da şu ana kadar ölü sayısı 31 olarak açıklanırken, vaka sayısı ise bin 200'ü geçti. Madrid, Vitoria ve Labastida kentlerinde tüm okullar ve üniversiteler iki hafta boyunca kapatıldı.





İtalya'da spor aktiviteleri askıya alındı

İtalya Olimpiyat Komitesi, 3 Nisan'a kadar tüm spor aktivitelerinin askıya alındığını açıkladı. İtalya'da her geçen gün koronavirüs salgınının hızla büyümesi, sporu da derinden etkilemeye devam ediyor. İtalya Olimpiyat Komitesi bugün yaptığı toplantıda, futboldaki maçların seyircisiz oynanmasının yeterli bir önlem olmadığına kanaat getirerek, futbol dahil tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı. Yaşanan bu gelişme, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bir bölümünün İtalya'da oynanacak olmasından dolayı turnuvanın ertelenme olasılığını da gündeme getiriyor.







F1 Bahreyn GP, seyircisiz olarak yapılacak

Formula 1'de Çin Grand Prix'in koronavirüs nedeniyle iptal edilmesinin ardından, bir kötü haber de Bahreyn için geldi. 19-22 Mart tarihlerinde koşulacak olan F1 Bahreyn GP, seyircisiz olarak yapılacak.

Birçok organizasyon iptal edildi

Koronavirüsün Çin'den sonra Avrupa'da da yayılmasının ardından, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) ve Avrupa Atletizm Birliği (EAA), Çin Nanjing'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası (13-15 Mart), Barcelona Maratonu (15 Mart), Portekiz Braga'daki Avrupa Veteranlar Atletizm Şampiyonası (15-22 Mart), Polonya Gdynia'daki Dünya Yarı Maraton Şampiyonası (29 Mart) ve Paris Maratonu'nun (5 Nisan) iptal edildiğini duyurdu.