AUZEF sınav takvimi bahar dönemi ilk ara sınav ne zaman?

AUZEF kayıtları 9 Mart'ta başladı. Öğrenciler AUZEF kayıtlarını 13 Mart'a kadar yapabilecekler. AUZEF kaydı yaptırmadan önce öğrencilerin materyal, katkı, öğrenim ücretlerini yatırması gerekiyor. Peki AUZEF bahar dönemi kaydı nasıl yapılır? AUZEF ara sınavı ise 9-10 Mayıs'ta yapılacak.

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AUZEF kayıtları ne zaman başlıyor ne zaman bitecek araştırması başladı. AUZEF bahar dönemi kayıtları başladı, 13 mart'a kadar devam edecek. AUZEF bahar dönemi kaydı yaptıracak öğrencilerin öncelikle materyal, katkı, öğrenim ücretlerini yatırması gerekiyor. Peki AUZEF kayıt yenileme nasıl olacak?

AUZEF KAYIT YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN: AUZEF Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 09 Mart 2020 tarihi yani bugün itibari ile başlıyor. Adaylar 13 Mart 2020 tarihine kadar kayıt yenileme işlemini gerçekleştirebilecek.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR: AUZEF Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemi için öncelikle referans numaranız ile materyal / katkı / öğrenim ücretini ödemeniz gerekiyor. Ders seçme işlemi fakülteniz tarafından gerçekleştiriliyor. Materyal / katkı / öğrenim ücretini ödemek için http://aksis.istanbul.edu.tr internet adresine giderek kullanıcı adı ve şifreniz ile Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'ne giriş yapın. Akabinde “Harç Bilgileri” bölümüne giderek online ödeme gerçekleştirebilirsiniz yada HalkBank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilirsiniz.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ: 2019-2020 Bahar Dönemi Sınav takvimi Açıköğretim Ortaokul-Lise sınavları, KPSS ve DGS ile çakışması nedeniyle güncellendi. İşte yeni sınav takvimi;

- Ara sınavlar (Vize): 9-10 Mayıs

- Bitirme (Final) Sınavı: 11-12 Temmuz

- Telafi (Bütünleme) Sınavı: 15-16 Ağustos

- Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 12 Eylül