HABER /  YEREL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Dilenciden '400 bana vız gelir' küstahlığı

ERZİNCAN'dan Erzurum'a dilencilik için giden bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 'Ne kadar kazanıyorsun' sorusuna verdiği çarpıcı cevap sosyal medyada olay oldu.

Abone ol

Erzurum'da, dilenmek için Erzincan'dan gelen adamın kazancını anlattığı video, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Videoda, "Cuma günleri 400 kazanıyor musun?" sorusu sorulan dilenci, "400 bana vız gelir, 500'ü buluyorum" yanıtını veriyor. 

Yemekleri de çevre lokantalardan yiyormuş

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kişi, dilencilik yapmak için geldiği Erzurum'un merkez Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kahvede oturanlar tarafından kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan videoda dilenci, günde ortalama 200 lira kazandığını ve yemekleri de çevredeki lokantalarda yediğini anlatıyor.

Dilencinin 'Vız gelir' cevabı üzerine gençlerden biri, "Biz o zaman boşuna üniversite okuduk. Allah sana soracak. Elin, kolun sağlam. Limon satsan 50 lira alırsın. Sen 50'yi bırakmışsın 500 alıyorsun" diyerek, tepki gösterdiği görülüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde Corona virus önlemi
Benzin ve motorinde çok büyük indirim! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Putin kapıda 2 dakika bekletti iddiası için Erdoğan ilk kez konuştu
Kemal Kılıçdaroğlu açık açık söyledi: Vefa Selman bir yolsuzluk yapmış ise... 
Rus piyasalarında sert düşüş! Putin için tehlike çanları
Anayasa Mahkemesi'nden KHK kararı! O kural iptal edildi
ÖNCEKİ HABERLER
AUZEF sınav takvimi bahar dönemi ilk ara sınav ne zaman?
Beşiktaş Hırvat filebekçiyi kovalıyor
Merakla beklenen Kanal İstanbul raporu tamamlandı
Oruç ne zaman tutulacak 2020 Ramazan ayı ne zaman giriyor?
AB Parlamentosu Başkanı da karantinaya alındı!
Nisan tatili ne zaman başlıyor MEB 2020 takvimi
Yorumlar