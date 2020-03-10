HABER /  GÜNCEL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Vahşet! Bir günlük bebeğini bezle boğup çöpe attı

Demirören Haber Ajansı

ADIYAMAN’da, bir günlük bebeğini ağzını bezle kapatıp, nefessiz bırakarak öldürdükten sonra çöpe attığı öne sürülen F.U., gözaltına alındı.

Abone ol

Bahçecik Mahallesi’nde oturan, eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi F.U., iddiaya göre ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldı. Pazar günü sancıları tutunca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden F.U., burada kız bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası eve dönen F.U., bebeğinin ağzını bezle kapattı. Nefessiz kalan bebek, yaşamını yitirdi. F.U.. bebeği poşete koyup, çöpe attı.

Pazartesi günü F.U., topuk kanı taraması yapılması için bebeğiyle birlikte hastaneye çağırıldı. F.U. hastaneye gitmeyince, polise haber verildi. Bu sabah F.U.'nun evine giden polis, bebeğin olmadığını gördü. Bunun üzerine ifadesine başvurulan F.U., ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldığını, bebeğinin ağzını bezle kapatarak öldürüp, çöpe attığını itiraf etti.

Gözaltına alınan F.U.'nun emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Avcılar'da ağabey dehşeti! 6 aylık bebeği balkondan aşağı attı
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde Corona virus önlemi
Benzin ve motorinde çok büyük indirim! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Putin kapıda 2 dakika bekletti iddiası için Erdoğan ilk kez konuştu
Kemal Kılıçdaroğlu açık açık söyledi: Vefa Selman bir yolsuzluk yapmış ise... 
Rus piyasalarında sert düşüş! Putin için tehlike çanları
ÖNCEKİ HABERLER
AÖL sınav tarihleri 2020 MEB açıklise sınavları ne zaman?
Fenerbahçe Beko maçına Koronavirüs önlemi
İngiliz bilim insanları 40 yıllık teoriyi kanıtladı gözyaşı şeklinde yıldız bulundu
İşte Trabzonspor'un Malatyaspor maçı kadrosu
Esad medyası Ali Babacan'ı dünyaya böyle servis etti!
Recep ayının 15'inde yapılacak ibadetler neler namazı kaç rekat?
Yorumlar 3 yorum