Avcılar'da otizmli genci döven kişi hakkında tekrar yakalama kararı çıktı

AVCILAR'da, O.M. isimli şahıs otizmli gencin kız arkadaşına laf attığını iddia edip, genci öldüresiye dövmüştü. O.M. isimli şahıs, yakalanıp ifadesi alındıktan sonra serbest kalmıştı. Bugün o zanlı için tekrar yakalama kararı çıkartılıp adliyeye sevkedildi.

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Avcılar'da kız arkadaşına laf attığı iddasıyla yüzde 76 engelli olan Taha Alper Erdem'i darp eden O. M. hakkında yakalama kararı çıkartılıp gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Avcılar'da bir kişi, kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli olan Taha Alper Erdem'i darp etmiş, bu olay sosyal medyada çokça konuşulmuştu.

Serbest bırakılmıştı, yeni yakalama kararı geldi

Vücudunda ve yüzünde yara izleri olan Erdem hastaneye kaldırılırken olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli O. M. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. O şüpheli hakkında bugün yeniden yakalama kararı çıkarıldı. O.M. yakalanarak, gözaltına alındı. Avcılar Polis Merkezi'ne getirilen O.M. ifade verdi. Emniyette işlemleri tamamlanan O.M. Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.