İstanbul Avcılar'da ağabey dehşeti! 6 aylık bebeği balkondan aşağı attı

İSTANBUL Avcılar'da dehşet veren bir olay yaşandı. İki çocuklu ailenin 4 yaşındaki oğlu A.C.Y. 6 aylık bebek kardeşini 3. katında oturdukları evin balkonundan aşağı attı.

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Avcılar'da yaşanan korkunç olay sonrası çocuğun annesi hakkında soruşturma başlatılırken, hastaneye kaldırılan bebeğin durumu ciddiyetini koruyor. Olaydan önce komşularının sürekli oturduğu daireden eşyaları sokağa fırlatmasından yakındığı öğrenildi.

Anne, sokağa atılan mutfak eşyalarını almak için 6 aylık bebeğini koltuğun üzerinde bırakarak, aşağı indi.

Eşyaları bırakıp, kardeşini aldı

Annesinin atılan eşyaları almak üzere evden ayrılmasından sonra A.C.Y., kardeşi E. C. Y.’yi belinden tutarak, balkona çıkardı. Balkondaki taburenin üzerine çıkan küçük çocuğun kucağında 6 aylık kardeşini görenler, bağırarak ona engel olmaya çalıştı.

Anne Ayşe Y. de bağırarak kardeşini içeri götürmesini isterken A.C.Y., kucağındaki minik kardeşi E.C. Y.’yi tutamadı.

Anne sinir krizi geçirdi

Bir anda bebeğinin yanına düştüğünü gören anne, sinir krizi geçirerek çığlıklar attı.

Kanlar içerisinde kalan minik çocuk, sevk edilen sağlık ekipleri ile birlikte yakındaki Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bebeğin durumu ağır

Hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun ağır olduğu belirlenince, Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise görgü tanıkları ve annenin ifadesine başvururken, anne hakkında 'taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı.

"Binaya geçerken çekiniyorduk''

Aynı binada ve yandaki apartmanlarda oturan komşuların ise 4 yaşındaki çocuğun sürekli eşyaları atmasından oldukça yakındığı belirtildi. Aynı binada oturan oto lastik tamircisi Korkmaz Özden, "Çocuk, sürekli her şeyi balkondan atıyordu. Ayakkabı, pantolon, deterjan, tencere, tava… Biz de binaya geçerken çekiniyorduk. Allah’tan arka tarafta oturuyorlardı. Ön tarafta otursalar, biz burada da iş yapamayız." dedi.