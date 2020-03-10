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İngiliz bilim insanları 40 yıllık teoriyi kanıtladı gözyaşı şeklinde yıldız bulundu

İngiliz bilim insanları tek tarafa doğru titreşen yıldızın varlığını 40 yıldır arıyordu ve nihayet sonunda keşif gerçekleşti. Yıldızın tek yöne doğru titreşmesinin sebebi başka bir yıldızın yörüngesine yakın olması olarak açıklandı, bu hareket sonrası da gözyaşı şeklinin oluştuğu aktarıldı.

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İngiliz bilim insanları 1500 ışık yılı uzaklıkta tek tarafa doğru titreşen yeni bir yıldız türü keşfetti. İngiltere'nin Central Lancashire  Üniversitesi'nde görev alan araştırmacılar gözyaşı şeklinde yıldız türüne ait olan bir yıldız keşfettiklerini duyurdu. Independent gazetesinde yer alan habere göre, bu yıldız türünün varlığı on yıllardır tahmin ediliyordu ancak bu teori kanıtlanamıyordu.

"40 yıldır arıyorduk"

Keşfe imza atan ekip adına konuşma yapan astronom Don Kurtz "Teorik olarak böyle yıldızlar olabileceğini 1980'li yıllardan beri biliyorduk. Yaklaşık 40 yıldır böyle bir yıldız arıyorduk ve nihayet bir tane bulduk"diye konuştu.

Güneş'in yaklaşık 1.7 katı olduğu söyleniyor
  
Nature Astronomy'de yer alan bilgilere göre, 'HD74423' adlı A tipi yıldızın kütlesi Güneş'in yaklaşık 1.7 katı. Bilim insanları söz konusu yıldızın yaşını henüz tam olarak hesaplayamasa da HD74423'ün Güneş'ten daha genç olduğu tahmin ediliyor. 

İki yıldızın birbirine yakın olması gözyaşı şeklini oluşturuyor  

HD74423'ün tek taraflı titreşmesinin nedeni ise bir cüce kırmızı yıldızla ikili yıldız sistemi oluşturması. Bilim insanlarına göre, iki yıldız birbirine oldukça yakın yörüngelerde döndükleri için kırmızı cücenin kütle çekimi HD74423'ün yumurta ya da gözyaşına benzetilebilecek şeklinin oluşmasına neden oluyor. 

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